Sony licencie des employés de son studio technique PlayStation Visual Arts

La purge continue chez les grands éditeurs de jeu vidéo. Si l’on en croit les bonnes sources de Kotaku ainsi que les quelques témoignages d’employés, Sony aurait mis à la porte plusieurs salariés de PlayStation Visual Arts Studio, un studio technique dont l’objectif est surtout d’améliorer le rendu graphique des jeux PlayStation. Ce studio a ainsi largement participé au développement des versions remaster de The Last of Us Part 1 et 2, entre autres… Les licenciements concernent aussi bien le studio Visual Arts basé à San Diego que l’antenne PS Studios Malaysia située donc en Malaisie.

C’est peu dire que la méthode est brutale : les employés concernés ont été informés en début de semaine que leur dernier jour de travail serait le vendredi 7 mars ! si l’on en croit au moins un témoignage d’un des développeurs licenciés, ces coupes sombres seraient principalement dues à l’annulation de plusieurs projets en interne. Ces annulations pourraient être liées aux nombreux GAAS que Sony a décidé finalement de ne pas produire suite au fiasco cuisant de Concord, mais rien ne dit que Sony n’a pas supprimé de nouveaux projets entre temps…

Le studio Visual Arts resterait tout de même « en vie » après cette vague de licenciements, ou tout au moins ce qu’il en reste sachant que le studio avait déjà subi un important plan social en 2023.