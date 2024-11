Shuhei Yoshida, pilier de la marque PlayStation, annonce son départ de Sony

C’était un autre temps : en 1994, Sony lançait sur le marché sa toute première console PlayStation, un succès foudroyant et rapide qui mettra à terre Sega et qui plus récemment obligera Xbox a un changement radical de stratégie (tout pour le Game Pass). A l’origine de ce qui allait devenir le leader de tout un secteur – leader aujourd’hui en quasi situation de monopole -, il y a principalement un homme, Shuhei Yoshida, rentré chez Sony en 1986 et qui était alors l’un des seuls dans l’entreprise à croire vraiment dans le succès d’une console de jeu.

Yoshida, c’est aussi l’un des créateurs de Gran Turismo, ou bien encore le fondateur en 2005 des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Un dirigeant passionné, ultra complet, et aussi malheureusement l’un des derniers représentants d’une industrie autrefois dirigée par des vrais passionnés du jeu vidéo, comme l’étaient aussi Andrew House, Shawn Layden, autres dirigeants PlayStation aujourd’hui en retraite. Il reste bien Phil Spencer chez Xbox dans cette catégorie de dirigeants-joueurs, mais les décisions stratégiques sont désormais décidées à un autre niveau, plus « financier » dirions nous.

Et voilà comment faire sombrer la Xbox One en quelques dizaines de secondes. Brillant.

Ce pilier de PlayStation vient donc d’annoncer son départ sur le PlayStation Blog : « Je quitte Sony Interactive Entertainment le 15 janvier 2025… c’est comme annoncer la date de lancement d’un nouveau jeu, chose que je n’ai pas fait depuis longtemps. Je travaille chez PlayStation depuis le début, et c’est ma 31e année chez PlayStation. Et quand j’ai atteint 30 ans, je me suis dit : « Hmm, il est peut-être temps pour moi de partir. Vous savez, l’entreprise se porte très bien. J’adore la PS5, j’adore les jeux qui sortent sur cette plateforme. Et nous avons de nouvelles générations de dirigeants que je respecte et admire. Et je suis très enthousiaste pour l’avenir de PlayStation. Vous savez, PlayStation est entre de très bonnes mains. Je me suis dit : « OK, c’est mon heure. » »

Malgré le ton évidemment courtois et reconnaissant du message, force est de constater que le départ de Yoshida signe aussi la fin d’une époque chez Sony. Certes, les jeux sont toujours largement adoubés voire célébrés lors des Game Awards (Sony peut à ce titre remercier nombre de grands médias du JV quasiment inféodés à la marque), mais c’est peu dire que beaucoup de choses ont changé chez PlayStation : la fermeture des Japan Studios, le virage (pour l’instant raté) vers les GAAS, la PS5 Pro hors de prix, le formatage de gros AAA qui semblent ne plus pouvoir être que des solos narratifs sous Unreal Engine (somme si le JV ne pouvait plus s’exprimer sous une autre forme pour être célébré), l’assèchement d’un marché concurrentiel avec près de 300 exclusivités de jeux tiers sur chaque génération de console (et ce en situation déjà ultra dominante) : il y aurait beaucoup, vraiment beaucoup à redire sur une marque PlayStation qui n’a plus grand chose à voir aujourd’hui avec celle qui avait été lancée par Yoshida au cœur des années 90. Reste qu’au plan strictement comptable (visiblement le seul qui vaille pour beaucoup), PlayStation affiche aujourd’hui une forme insolente, une excellente santé économique qu’elle doit en grande partie à l’héritage glorieux de Shuhei Yoshida.