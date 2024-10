Sony annonce PlayStation The Concert, une tournée mondiale avec les plus belles BO des jeux PlayStation

Au fil des années, les BO de jeux vidéo sont devenues un objet culturel à part entière, certains thèmes musicaux de jeux connus (Final Fantasy, The Last of US, Outer Wilds, The Legend of Zelda, etc.) étant parfois intégrés à des spectacles de concert. Et justement, Sony annonce une tournée musicale et mondiale PlayStation The Concert, qui mettra en vedette les musiques originales de titres aussi prestigieux que The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima et Horizon. L’orchestre en charge de cette tournée s’est d’ailleurs spécialisé dans les interprétations orchestrales de BO de jeux, ce qui est assurément un gage de qualité.

On notera évidemment que l’annonce coïncide avec le 30e anniversaire de PlayStation, ce qui n’est pas un hasard puisque Sid Shuman, directeur principal de Sony Interactive Entertainment Content Communications, rappelle dans un communiqué les « 30 ans de création de jeux qui ont non seulement captivé les joueurs mais sont célébrés pour leurs bandes-sons à couper le souffle et immersifs aussi ».

La tournée débutera le 15 avril 2025 à Dublin avant de se rendre à Paris, Oslo, Londres et Budapest. D’autres villes seront bientôt annoncées, sachant que la tournée devrait prévoir an tout et pour tout près de 220 dates. Le code d’accès anticipé PLAYCONCERT24 permet normalement d’obtenir des billets pour les dates disponibles.