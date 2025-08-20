Pixel Watch 4 : Google dévoile la première montre connectée capable de gérer les appels d’urgence via satellite (date de dispo et prix)

Pixel Watch 4 : un design repensé, des performances renforcées et une autonomie prolongée

Google a comme prévu dévoilé la Pixel Watch 4 lors de l’événement Made by Google du 20 août 2025. Au menu de cette nouveau modèle de toquante connectée, un écran « Actua 360 » incurvé et 50 % plus lumineux (jusqu’à 3 000 nits), offrant une lisibilité optimisée sous la lumière directe du soleil et agrémentée de bords affinés pour une meilleure immersion. La Pixel Watch 4 est aussi dotée d’une batterie plus volumineuse et garantit entre 30 et 40 heures d’usage avec l’écran Always On (en fonction de la taille du boitier en deux modèles), extensible à 2–3 jours en mode économie d’énergie. Côté recharge, le nouveau dock « Quick Charge » permet un gain de vitesse de charge de 25 Enfin, cette génération inaugure une conception plus durable avec un écran et une batterie remplaçables et la présence de vis standards. Un bon point pour la réparabilité.

Fonctions de sécurité, intelligence embarquée et AI proactive intégrée

La Pixel Watch 4 se distingue également par son intégration accrue de l’intelligence artificielle : Gemini remplace Google Assistant et s’active d’un simple geste du poignet. Cette IA embarquée propose des réponses contextuelles intelligentes, traitées intégralement en local, sur l’appareil. La Pixel Watch est aussi la toute première montre connectée à bénéficier de la communication satellite autonome, ce qui lui permet de contacter les services d’urgence même hors réseau mobile. Côté santé et bien-être, la montre offre un suivi du sommeil plus précis grâce à des modèles ML (Machine Learning), une détection de la température cutanée et un GPS double-fréquence pour un suivi de trajet ultra-fiable en ville ou lors d’activités sportives. La montre détecte en outre automatiquement plus de 50 activités et dispose d’un coach santé personnalisé basé sur Gemini (en preview dès octobre via l’app Fitbit).

La Pixel Watch 4 est disponible en précommande dès ce mercredi 20 août et sera commercialisée à partir du 9 octobre prochain. Deux tailles seront proposées (41 mm et 45 mm) et le tarif ne bougera pas par rapport au modèle précédent, soit un prix de départ de 399 euros.