XChat : Elon Musk dévoile la messagerie chiffrée qui veut rivaliser avec WhatsApp et Signal

La plateforme X, sous la houlette de Elon Musk, lance une nouveauté majeure dans le domaine de la messagerie chiffrée avec l’arrivée de XChat. Cette application de discussion intégrée promet d’aller bien au-delà des simples messages directs : cryptage de niveau « style Bitcoin », mode « vanish », partage de fichiers, appels audio et vidéo le tout sans nécessiter de numéro de téléphone, la liste des fonctionnalités ressemble à un « best of » de ce type d’apps.

Fonctionnalités avancées et ambition de « super-app »

Accessible pour l’instant en version bêta (et pour certains abonnés premium), XChat a été développée sur une architecture entièrement nouvelle conçue en Rust et supposée garantir « une expérience massivement sécurisée ». Parmi les options annoncées figurent notamment la suppression automatique des messages, une protection par code à 4 chiffres ainsi que la prise en charge du transfert de tous types de fichiers. L’objectif clairement affiché est de concurrencer directement des acteurs installés comme WhatsApp, Telegram ou Signal, notamment en éliminant toute forme d’ingérence algorithmique.

🚨 BREAKING: Elon Musk confirms the upcoming launch of the 𝕏 Chat standalone app, to rival Signal, WhatsApp and other messaging platforms. pic.twitter.com/25pqQc0QCK — DogeDesigner (@cb_doge) October 31, 2025

Des défis techniques et de confiance restent à surmonter

Plusieurs experts restent cependant sceptiques concernant l’expression « cryptage style Bitcoin ». En effet, le système de cryptographie utilisé par Bitcoin repose sur des signatures publiques et non sur un chiffrement « traditionnel » de bout en bout. De plus, le contexte autour de X pose déjà question : la refonte des messages directs intervient après une période où les fonctionnalités de messagerie chiffrée avaient été temporairement suspendues pour mise à jour. La confiance règne… (ironie).

Dans sa tentative de transformer X en plateforme « tout-en-un », XChat s’inscrit comme le pilier d’un futur où le réseau social deviendrait aussi un outil de communication, de paiement et plus globalement de « vie numérique ». La route est sans doute encore longue pour une adoption massive et l’établissement d’une vraie réputation en matière de confidentialité… à moins bien sûr que les utilisateurs n’aient plus grand chose à faire de ces considérations (ce qui n’est pas à exclure).