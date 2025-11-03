TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet XChat : Elon Musk dévoile la messagerie chiffrée qui veut rivaliser avec WhatsApp et Signal
Internet

XChat : Elon Musk dévoile la messagerie chiffrée qui veut rivaliser avec WhatsApp et Signal

3 Nov. 2025 • 17:02
1

La plateforme X, sous la houlette de Elon Musk, lance une nouveauté majeure dans le domaine de la messagerie chiffrée avec l’arrivée de XChat. Cette application de discussion intégrée promet d’aller bien au-delà des simples messages directs : cryptage de niveau « style Bitcoin », mode « vanish », partage de fichiers, appels audio et vidéo le tout sans nécessiter de numéro de téléphone, la liste des fonctionnalités ressemble à un « best of » de ce type d’apps.

Fonctionnalités avancées et ambition de « super-app »

Accessible pour l’instant en version bêta (et pour certains abonnés premium), XChat a été développée sur une architecture entièrement nouvelle conçue en Rust et supposée garantir « une expérience massivement sécurisée ». Parmi les options annoncées figurent notamment la suppression automatique des messages, une protection par code à 4 chiffres ainsi que la prise en charge du transfert de tous types de fichiers. L’objectif clairement affiché est de concurrencer directement des acteurs installés comme WhatsApp, Telegram ou Signal, notamment en éliminant toute forme d’ingérence algorithmique.

Des défis techniques et de confiance restent à surmonter

Plusieurs experts restent cependant sceptiques concernant l’expression « cryptage style Bitcoin ». En effet, le système de cryptographie utilisé par Bitcoin repose sur des signatures publiques et non sur un chiffrement « traditionnel » de bout en bout. De plus, le contexte autour de X pose déjà question : la refonte des messages directs intervient après une période où les fonctionnalités de messagerie chiffrée avaient été temporairement suspendues pour mise à jour. La confiance règne… (ironie).

Dans sa tentative de transformer X en plateforme « tout-en-un », XChat s’inscrit comme le pilier d’un futur où le réseau social deviendrait aussi un outil de communication, de paiement et plus globalement de « vie numérique ». La route est sans doute encore longue pour une adoption massive et l’établissement d’une vraie réputation en matière de confidentialité… à moins bien sûr que les utilisateurs n’aient plus grand chose à faire de ces considérations (ce qui n’est pas à exclure).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

X Twitter Logo Internet

X (Twitter) se met à bloquer les liens vers Signal

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Chrome Logo Icone

Google Chrome peut maintenant remplir les formulaires avec votre permis de conduire et passeport

3 Nov. 2025 • 20:11
0 Logiciels

La fonction de remplissage automatique de Google Chrome, déjà très utilisée pour les adresses et les mots de passe, devient...

Windows 11 Bureau PC Portable

Windows 11 corrige enfin le bug qui redémarrait le PC au lieu de l’éteindre après une mise à jour

3 Nov. 2025 • 18:33
0 Actu OS

Si vous avez déjà pesté contre votre PC qui redémarre au lieu de s’éteindre après avoir cliqué sur...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 novembre

3 Nov. 2025 • 17:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Minus One

Godzilla Minus Zero : le monstre culte de Toho bientôt de retour dans une suite

3 Nov. 2025 • 17:30
0 Geekeries

Le Roi des Monstres s’apprête à rugir de nouveau. Après le triomphe mondial de Godzilla Minus One en 2023 (sans doute l’un...

Navire Cargo

Des hackers parviennent à détourner des cargaisons encore sur les bateaux de fret !

3 Nov. 2025 • 16:40
0 Internet

Un rapport de cybersécurité tire la sonnette d’alarme : des groupes de pirates informatiques sont parvenus à infiltrer les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Des AirPods ont permis d’arrêter deux voleurs et leur matériel volé d’un million d’euros

Des AirPods ont permis d’arrêter deux voleurs et leur matériel volé d’un million d’euros

3 Nov. 2025 • 20:43

image de l'article Apple lance l’App Store sur le Web pour découvrir les applications

Apple lance l’App Store sur le Web pour découvrir les applications

3 Nov. 2025 • 19:39

image de l'article Apple TV dévoile sa nouvelle intro sonore créée par Finneas

Apple TV dévoile sa nouvelle intro sonore créée par Finneas

3 Nov. 2025 • 19:16

image de l'article [#Promo] Les AirPods 4 sont disponibles pour 119 €

[#Promo] Les AirPods 4 sont disponibles pour 119 €

3 Nov. 2025 • 17:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site