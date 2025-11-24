L’Europe va imposer le port USB-C sur les chargeurs

Après avoir imposé le port USB-C aux smartphones et bientôt aux PC portables, la Commission européenne cible désormais les blocs d’alimentation. Un nouveau règlement inscrit aujourd’hui dans le Journal officiel de l’UE exige que la plupart des chargeurs intègrent un port USB-C dès la fin 2028. Cette mesure vise à réduire drastiquement la part des modèles propriétaires, qui chuterait de 50 % à 15 %.

L’USB-C va s’imposer sur les chargeurs en Europe

L’obligation ne concerne plus seulement les terminaux mobiles. Elle s’étend aux alimentations électriques d’une large gamme d’appareils domestiques, incluant les chargeurs sans fil et ceux pour piles. Sont notamment visés les équipements nécessaires à Internet, comme les modems, les routeurs, les répéteurs et box, etc.

Les alimentations pour écrans et consoles de jeux sont aussi concernées à condition de passer par un transformateur externe (et non un cordon 220V direct) et de consommer moins de 120 watts. Pour tous ces produits, le câble devra obligatoirement être détachable afin d’être remplacé aisément en cas de casse.

Le texte prévoit plusieurs exclusions. Les appareils conçus pour les environnements humides, comme les brosses à dents électriques, ne sont pas soumis à cette règle. Il en va de même pour de nombreux jouets.

Dans le jardin et l’atelier, les outils étanches ou dont la tension dépasse 7,2 volts échappent au règlement. Les aspirateurs sans fil bénéficient également d’une exemption technique liée au filtrage de l’électricité statique.

Une potentielle magouille à venir

Le règlement impose l’USB-C sur le chargeur, mais pas forcément sur l’appareil lui-même (sauf texte existant comme pour les smartphones). Les fabricants pourraient donc contourner l’esprit de la loi en proposant des blocs à double sortie : une propriétaire et une USB-C.

Enfin, l’UE renforce les critères d’efficience énergétique. Dès 2028, les chargeurs USB-C devront respecter de nouvelles normes de consommation en veille et à faible charge, promettant une économie globale d’énergie d’environ 3 %.