TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Limiter les bannières de cookies et changer l’IA : l’Europe dévoile ses changements
Internet

Limiter les bannières de cookies et changer l’IA : l’Europe dévoile ses changements

19 Nov. 2025 • 16:32
0

Sous la pression des géants américains et face à sa propre stagnation économique, la Commission européenne opère un virage idéologique majeur avec le Digital Omnibus. Ce projet de réforme vise à détricoter certaines protections emblématiques du RGPD et à retarder l’application de règles cruciales sur l’intelligence artificielle, marquant la fin du dogme de la régulation à tout prix. Un autre élément crucial est la réduction des bannières de cookies.

Commission Europeenne

Le RGPD et l’AI Act modifiés pour la course à l’IA

Le cœur de cette réforme est un aveu pragmatique : les règles actuelles brident l’innovation. Pour tenter de rattraper le retard sur les États-Unis et la Chine, la Commission européenne propose de permettre aux entreprises d’utiliser légalement des données personnelles pour entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle, à condition qu’elles soient conformes aux autres exigences du RGPD. Le partage de jeux de données anonymisés sera également grandement facilité.

Plus spectaculaire encore, l’application de l’AI Act est mise en pause sur ses volets les plus stricts. Les règles concernant les systèmes à haut risque (santé, sécurité, droits fondamentaux), qui devaient entrer en vigueur l’été prochain, sont repoussées jusqu’à nouvel ordre. Elles ne s’appliqueront que lorsque les standards techniques et les outils de support seront jugés disponibles et matures pour les entreprises.

La fin du harcèlement des bannières de cookies

Au-delà des grands enjeux industriels, le Digital Omnibus s’attaque à la « fatigue numérique » des utilisateurs et des PME. La mesure la plus visible sera la quasi-disparition des bannières de cookies. Les traceurs jugés sans risque ne nécessiteront plus de pop-up, tandis que les autres seront gérés via des contrôles centralisés dans les navigateurs Internet.

Ainsi, au lieu de devoir cliquer manuellement sur « Accepter » ou « Refuser », les sites se baseront sur la configuration de votre navigateur. Si, par exemple, vous avez décidé dans les paramètres de Chrome, Firefox ou autre de refuser tous les cookies, alors la manipulation se fera automatiquement.

Banniere Cookies

Exemple de bandeau de cookies

Cette volonté de simplification touche aussi la cybersécurité, avec la création d’une interface unique pour signaler les incidents. Pour Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, le diagnostic est clair : « Nos entreprises, en particulier nos start-up, sont souvent freinées par des couches de règles rigides ». L’objectif est de couper dans la bureaucratie pour laisser l’innovation respirer.

Ce changement, soutenu par des figures comme Mario Draghi (ancien Premier ministre italien et ancien président de la Banque centrale européenne) et fortement encouragé par le lobbying des Big Tech, ne fait pas l’unanimité. En voulant rassurer les marchés sur sa capacité à être compétitive, la Commission européenne s’attire les foudres des défenseurs des libertés civiles.

Ces derniers voient dans ces ajustements une capitulation face aux intérêts privés et un affaiblissement dangereux des droits fondamentaux. Le texte doit désormais affronter le parcours législatif du Parlement et des États membres, promettant des mois de batailles féroces pour définir si l’Europe doit rester une forteresse de droits ou devenir un terrain de jeu pour l’innovation.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Cookies Internet

L’Europe veut mettre fin aux bannières de cookies sur les sites

Recherche Google Logo Internet

Publicité en ligne : Google propose des changements à l’Europe après la grosse amende

Intelligence artificielle Hors-Sujet

L’Europe va investir 200 milliards d’euros dans l’IA

Intelligence Artificielle Hors-Sujet

IA : l’Europe maintient son calendrier pour l’AI Act malgré les pressions

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

CloudFlare Logo

Cloudflare s’explique enfin sur l’énorme panne du réseau internet (et ce n’est pas une cyberattaque…)

19 Nov. 2025 • 16:01
0 Internet

Le fournisseur d’infrastructure Cloudflare a présenté ses excuses après une panne d’une ampleur rare survenue le 18...

Google Logo Sundar Pichai

Le patron de Google alerte sur une bulle IA : « aucune entreprise ne sera épargnée »

19 Nov. 2025 • 15:01
0 Internet

Dans une interview accordée à la BBC, le patron de Google, Sundar Pichai, a lancé un avertissement retentissant sur ce qu’il...

Osmo Action 6 3

DJI dévoile l’Osmo Action 6, une action cam avec ouverture mécanique variable (une première)

19 Nov. 2025 • 12:40
0 Matériel

DJI dévoile officiellement sa toute nouvelle Osmo Action 6, une action-cam ambitieuse qui redéfinit les standards de ce ce type...

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

IA : Microsoft et Nvidia misent 15 milliards de dollars sur Anthropic

19 Nov. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

C’est la bombe du jour :  Microsoft et Nvidia ont annoncé il y a quelques heures un investissement conjugué de 15 milliards de...

Ethereum Bitcoin Pieces

L’affaire Binance met à jour les liens douteux entre l’administration Trump et l’écosystème Crypto

19 Nov. 2025 • 9:45
2 Hors-Sujet

Un nouveau rapport vient de jeter jette une lumière particulièrement crue sur la relation entre l’administration américaine et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple dévoile les finalistes des App Store Awards 2025

Apple dévoile les finalistes des App Store Awards 2025

19 Nov. 2025 • 15:15

image de l'article WhatsApp teste le support de plusieurs comptes sur iPhone

WhatsApp teste le support de plusieurs comptes sur iPhone

19 Nov. 2025 • 14:26

image de l'article Samsung injecte 2,7 milliards de dollars aux États-Unis pour produire les futurs capteurs de l’iPhone

Samsung injecte 2,7 milliards de dollars aux États-Unis pour produire les futurs capteurs de l’iPhone

19 Nov. 2025 • 12:55

image de l'article Come See Me in the Good Light : le documentaire le plus émouvant de l’année est disponible sur Apple TV

Come See Me in the Good Light : le documentaire le plus émouvant de l’année est disponible sur Apple TV

19 Nov. 2025 • 11:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site