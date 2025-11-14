TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Publicité en ligne : Google propose des changements à l’Europe après la grosse amende
Internet

Publicité en ligne : Google propose des changements à l’Europe après la grosse amende

14 Nov. 2025 • 8:30
0

Confronté à un ultimatum de la Commission européenne et à une amende de 2,95 milliards d’euros, Google a choisi de défier les régulateurs. Plutôt que de vendre une partie de ses activités publicitaires comme le suggérait l’UE, le géant de la recherche a soumis une proposition alternative basée sur des ajustements techniques, arguant qu’un démantèlement serait « perturbateur » pour des milliers d’entreprises européennes.

Recherche Google Logo

Le cœur du problème : un conflit d’intérêts majeur

Pour les régulateurs européens, le problème est simple : Google est à la fois juge et partie sur le marché de la publicité en ligne. L’entreprise possède les outils utilisés par les annonceurs pour acheter de la publicité, ceux utilisés par les éditeurs pour en vendre, et la plateforme d’échange (AdX) qui se trouve au milieu.

En septembre, la Commission a jugé que Google avait abusé de cette position pour favoriser ses propres technologies et renforcer le rôle central d’AdX, au détriment de la concurrence. Elle avait alors laissé jusqu’à novembre à l’entreprise pour mettre fin à ce conflit d’intérêts, en suggérant une vente d’actifs.

Aujourd’hui, la réponse de Google est un refus net de ce scénario. Dans sa proposition, la firme s’engage à des « changements de produits immédiats pour mettre fin aux pratiques spécifiques contestées par la Commission ». L’un des exemples concrets fournis est de donner aux éditeurs la possibilité de fixer des prix minimums différents pour chaque enchérisseur utilisant Google Ad Manager. Google promet également d’augmenter l’interopérabilité de ses outils pour offrir plus de choix et de flexibilité.

Une guerre sur deux fronts avec les États-Unis

En choisissant cette voie, Google prend un risque calculé. La Commission européenne a prévenu qu’elle pourrait, à terme, imposer un ordre de démantèlement si les pratiques anticoncurrentielles se poursuivaient, en s’appuyant sur un précédent historique impliquant Microsoft il y a deux décennies.

Mais le véritable enjeu se joue peut-être aux États-Unis. Le département de la Justice américain (DOJ) mène une procédure quasi identique, mais avec une exigence plus directe : la vente pure et simple de la plateforme AdX. L’affaire est actuellement devant les tribunaux américains. Si un juge donnait raison au DOJ et forçait Google à se séparer d’AdX, la décision s’imposerait de fait au niveau mondial et résoudrait par la même occasion le casse-tête de la Commission européenne. Google est donc engagé dans une bataille juridique sur deux fronts, dont l’issue déterminera l’avenir de son empire publicitaire.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Recherche Google Logo Internet

L’Europe inflige 3 milliards d’euros d’amende à Google pour la publicité en ligne

Google Logo Internet

Publicités en ligne : l’Europe prépare une amende modeste pour Google

Google Publicite Generee Par IA Intelligence Artificielle Internet

Google diffuse sa première publicité générée par IA

Google Logo Loupe Hors-Sujet

Google modifierait profondément son moteur de recherche pour éviter une amende record de l’UE

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Discussions Groupe

ChatGPT ajoute les discussions de groupe

14 Nov. 2025 • 9:10
0 Internet

OpenAI vient de lancer une fonctionnalité qui pourrait transformer l’usage de ChatGPT : les discussions de groupe. Le chatbot n’est...

Spotify Livres Audio Recap

Spotify dévoile une fonction IA pour résumer les livres audio

13 Nov. 2025 • 22:40
0 Applications

Spotify a dévoilé Recaps, une nouvelle fonctionnalité qui s’attaque à un problème bien connu des amateurs de...

godeal black firday

🔥 Black Friday 2025 : licence perpétuelle d’Office 2021 Pro à 30,11 € et Windows 11 Pro à 13,25 €

13 Nov. 2025 • 22:38
0 Promos

Nous sommes en novembre : place au Black Friday ! Les licences logicielles très demandées—dont MS Office et des clés...

Disney Plus Logo

Disney+ va proposer des contenus d’utilisateurs générés par IA

13 Nov. 2025 • 20:43
0 Internet

Disney+ ne se contentera bientôt plus d’être un simple catalogue de films et de séries. Lors d’un appel suivant les...

PSG OM Football Joueurs

Streaming sportif : Google est forcé par l’Arcep de bloquer plus de 300 sites pirates

13 Nov. 2025 • 19:46
0 Internet

Dans une offensive contre le streaming sportif illégal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article macOS 26.2 : la 2e bêta publique est disponible

macOS 26.2 : la 2e bêta publique est disponible

14 Nov. 2025 • 8:01

image de l'article L’app Apple Store se met à jour avec l’interface Liquid Glass d’iOS 26

L’app Apple Store se met à jour avec l’interface Liquid Glass d’iOS 26

13 Nov. 2025 • 22:22

image de l'article Apple propose un nouveau firmware pour les AirPods Pro 2/3 et AirPods 4

Apple propose un nouveau firmware pour les AirPods Pro 2/3 et AirPods 4

13 Nov. 2025 • 20:47

image de l'article Les abonnés d’Apple TV vont pouvoir regarder gratuitement les matchs de foot (MLS)

Les abonnés d’Apple TV vont pouvoir regarder gratuitement les matchs de foot (MLS)

13 Nov. 2025 • 20:21

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site