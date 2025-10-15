TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet Google modifierait profondément son moteur de recherche pour éviter une amende record de l’UE
Hors-Sujet

Google modifierait profondément son moteur de recherche pour éviter une amende record de l’UE

15 Oct. 2025 • 15:35
0

Google serait prêt à revoir en profondeur le fonctionnement de son moteur de recherche pour échapper à une amende potentielle de plus de 35 milliards de dollars imposée par la Commission européenne. Bruxelles accuse en effet la firme américaine de favoriser systématiquement ses propres services – comme Google Flights ou Google Hotels – au détriment de concurrents spécialisés tels qu’Expedia ou Hotels.com, une pratique jugée contraire au Digital Markets Act (DMA).

Google Logo Loupe

Une refonte du moteur pour plus d’équité

Si l’on en croit une proposition interne consultée par Reuters, Google prévoit d’introduire de nouveaux encarts dédiés aux « Vertical Search Services » (VSS) – ces plateformes spécialisées dans un domaine précis – afin qu’elles bénéficient d’une visibilité équivalente à celle des produits maison. « Chaque service VSS pourra afficher sa propre boîte sur Search, alimentée par son inventaire », explique la société. Ces résultats coexisteront avec ceux de Google, dans un format identique et selon des critères « objectifs et non discriminatoires ». Les sites d’entreprises comme les compagnies aériennes ou les loueurs de voitures continueront également à apparaître, en fonction de la pertinence de la requête.

Une stratégie défensive face à Bruxelles

Sous la menace directe du DMA, Google suit ici le chemin déjà emprunté par Apple, ce dernier ayant été contraint d’ouvrir ses écosystèmes aux boutiques d’applications tierces. Cette ouverture forcée marque un tournant pour les géants du numérique, désormais poussés à repenser des modèles longtemps considérés comme intouchables. Reste à savoir si ces ajustements suffiront à convaincre les régulateurs européens, ou s’ils ne font que retarder une très lourde sanction.

