Google modifierait profondément son moteur de recherche pour éviter une amende record de l’UE

Google serait prêt à revoir en profondeur le fonctionnement de son moteur de recherche pour échapper à une amende potentielle de plus de 35 milliards de dollars imposée par la Commission européenne. Bruxelles accuse en effet la firme américaine de favoriser systématiquement ses propres services – comme Google Flights ou Google Hotels – au détriment de concurrents spécialisés tels qu’Expedia ou Hotels.com, une pratique jugée contraire au Digital Markets Act (DMA).
Si l’on en croit une proposition interne consultée par Reuters, Google prévoit d’introduire de nouveaux encarts dédiés aux « Vertical Search Services » (VSS) – ces plateformes spécialisées dans un domaine précis – afin qu’elles bénéficient d’une visibilité équivalente à celle des produits maison. « Chaque service VSS pourra afficher sa propre boîte sur Search, alimentée par son inventaire », explique la société. Ces résultats coexisteront avec ceux de Google, dans un format identique et selon des critères « objectifs et non discriminatoires ». Les sites d’entreprises comme les compagnies aériennes ou les loueurs de voitures continueront également à apparaître, en fonction de la pertinence de la requête.
Sous la menace directe du DMA, Google suit ici le chemin déjà emprunté par Apple, ce dernier ayant été contraint d’ouvrir ses écosystèmes aux boutiques d’applications tierces. Cette ouverture forcée marque un tournant pour les géants du numérique, désormais poussés à repenser des modèles longtemps considérés comme intouchables. Reste à savoir si ces ajustements suffiront à convaincre les régulateurs européens, ou s’ils ne font que retarder une très lourde sanction.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Altice a décidé de rejeter l’offre non engageante d’Orange, Bouygues Telecom pour racheter SFR à hauteur de...
C’était inéluctable ; OpenAI prévoit de retirer certaines limites imposées à ChatGPT : dès le mois de...
La crise budgétaire qui secoue la NASA depuis plus d’un an continue de faire des ravages. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), centre...
Netflix étend son offre de contenus en s’ouvrant aux podcasts vidéo avec Spotify. Grâce à ce partenariat, la plateforme...
C’était dans l’air depuis quelques temps : Samsung vient d’officialiser une keynote le 21 octobre prochain pour présenter...
15 Oct. 2025 • 16:25
15 Oct. 2025 • 16:10
15 Oct. 2025 • 15:48
15 Oct. 2025 • 15:35