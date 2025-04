Google estime que la justice américaine pourrait tuer son moteur de recherche

Google et le département de la Justice des États-Unis (DOJ) se retrouvent une nouvelle fois devant les tribunaux pour discuter des mesures à prendre afin de remédier à son monopole sur le marché des moteurs de recherche. Ce mercredi, Sundar Pichai, le patron de Google, a pris la parole pour défendre l’entreprise contre les demandes du gouvernement.

Les mesures proposées par le DOJ

Le DOJ souhaite plusieurs changements majeurs : que Google se sépare de son navigateur Chrome, qu’il cesse les accords exclusifs comme celui signé avec Apple pour intégrer son moteur de recherche par défaut et qu’il partage ses données clés de recherche avec ses concurrents à un coût marginal. Ces informations incluent des éléments cruciaux comme le classement des résultats de recherche et la compréhension des requêtes des utilisateurs.

Sundar Pichai a vivement contesté ces propositions, affirmant qu’elles risquaient de mettre fin à l’innovation de Google dans le domaine de la recherche. Selon lui, si l’entreprise devait partager ces données, elle ne pourrait plus investir dans son moteur de recherche comme elle le fait depuis des décennies. « Cela rendrait inviable l’investissement en recherche et développement », a-t-il déclaré selon le New York Times.

Le partage de données : un risque pour la propriété intellectuelle

L’un des points les plus controversés reste l’obligation de partager des données. Sundar Pichai estime que cela reviendrait à une « dévitalisation » de la propriété intellectuelle de Google. En rendant publiques ces informations, selon lui, tout concurrent pourrait facilement décomposer l’ensemble de la technologie du moteur de recherche de Google, ce qui mettrait en péril son modèle économique.

Enfin, le dirigeant a exprimé son souhait que Google puisse continuer à conclure des accords commerciaux, comme celui avec Apple, mais avec une possibilité de renégociation annuelle et sans exclusivité.

Le juge Amit Mehta, chargé du dossier, devrait rendre sa décision d’ici août. Toutefois, quel que soit le verdict, il est fort probable que Google fasse appel, prolongeant ainsi ce conflit juridique pour plusieurs années.