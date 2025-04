L’Europe va investir 200 milliards d’euros dans l’IA

Il aura fallu attendre, mais la réaction semble à la hauteur des enjeux technologiques : le mercredi 9 avril 2025, la Commission européenne a dévoilé son « AI Continent Action Plan », un programme ultra-ambitieux visant à faire de l’Europe rien moins que le leader mondial dans le secteur de l’intelligence artificielle. Avec un budget total de 200 milliards d’euros, dont 50 milliards de financements publics, ce plan se structure autour de cinq axes principaux, soit la création d’infrastructures informatiques de grande échelle, l’accès à des données volumineuses et de haute qualité, le développement d’algorithmes et la promotion de l’IA dans les secteurs clés de l’UE, la formation des talents, et enfin la simplification de la réglementation. Comme on peut s’en douter, l’objectif principal de ce « big plan » est d’aider l’Europe à combler son retard en matière de centres de données, de soutenir l’innovation le secteur de l’IA et de faciliter l’adoption de l’IA dans les industries les plus stratégiques.

Le programme titanesque inclut également des initiatives comme le financement des « AI Gigafactories » et la mise en place de plateformes d’information destinées à aider les entreprises à respecter la législation sur l’IA. La Commission prévoit aussi de renforcer la compétitivité de l’UE en matière d’IA en soutenant la formation et l’attractivité des talents, en facilitant le recrutement d’experts et en mettant sur pied des programmes éducatifs qui prépareront la prochaine génération de spécialistes. Ce programme européen pour l’IA peut sembler de prime abord extrêmement ambitieux, mais les montants évoqués restent encore loin des milliers de milliards de dollars investis dans l’IA par Nvidia, Google, Microsoft, Meta et Apple.