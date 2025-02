InvestAI : l’Europe annonce 200 milliards d’euros d’investissements pour l’IA

L’Union européenne a annoncé InvestAI, un fonds qui vient mobiliser 200 milliards d’euros pour investir dans l’intelligence artificielle, avec pour but de renforcer la position de l’Europe sur la scène mondiale. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a révélé lors du sommet de Paris sur l’IA le lancement de l’initiative « EU AI Champions Initiative ». Ce partenariat public-privé, le plus grand au monde pour le développement d’une IA fiable, réunit plus de 60 entreprises de divers secteurs.

« Ce sera le plus grand partenariat public-privé dans le monde pour le développement d’une IA fiable », a déclaré Ursula von der Leyen, soulignant l’importance de cette alliance pour le futur de la technologie en Europe. L’objectif est de permettre à l’Europe de se positionner comme l’un des leaders mondiaux en matière d’IA. Dans cette optique, l’UE a prévu de consacrer 50 milliards d’euros supplémentaires, en complément des 150 milliards promis par les entreprises partenaires, pour soutenir cette initiative ambitieuse.

Parmi les acteurs impliqués figurent des entreprises industrielles telles qu’Airbus, L’Oréal, Mercedes, et Siemens, ainsi que des géants technologiques comme Spotify et Mistral AI. Ce consortium espère notamment simplifier le cadre réglementaire autour de l’IA, permettant ainsi à l’Europe de mieux exploiter son potentiel dans ce domaine.

Pour Ursula von der Leyen, l’Europe ne doit pas se laisser distancer par les États-Unis ou la Chine. « La course à l’IA est loin d’être terminée », a-t-elle affirmé, rappelant que le leadership mondial reste à conquérir.

Il y a eu plusieurs annonces ces dernières semaines. La plus récente est la France, avec Emmanuel Macron qui a annoncé 109 milliards d’euros d’investissement pour l’IA. Et aux États-Unis, il y a le projet Stargate avec notamment OpenAI au programme et 500 milliards de dollars d’investissement.