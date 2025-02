IA : 109 milliards d’euros d’investissements en France, annonce Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé un investissement massif de 109 milliards d’euros pour le développement de l’intelligence artificielle en France, à l’occasion de son entretien sur la chaîne France 2. Ces fonds, provenant d’entreprises privées, sont destinés à soutenir la croissance rapide de la technologie, à la veille du Sommet international sur l’IA de Paris.

109 milliards d’euros pour l’IA en France

Ce programme, qui s’étalera sur plusieurs années, se veut un équivalent français de l’initiative Stargate lancée par les États-Unis. Ce projet, dévoilé en janvier par Donald Trump, prévoit un investissement de 500 milliards de dollars dans les infrastructures liées à l’IA. Selon Emmanuel Macron, les investissements de 109 milliards d’euros pour l’IA permettront à la France de rester compétitive sur la scène mondiale où la course à l’innovation est de plus en plus intense.

Les Émirats arabes unis font partie de ceux qui vont investir, avec une enveloppe comprise entre 30 et 50 milliards d’euros. Cela va notamment servir à bâtir un data center géant en France. Il y a également le fonds canadien Brookfield qui va investir 20 milliards d’euros pour lui aussi créé un centre de données.

Un soutien à l’innovation tout en restant vigilant

L’intelligence artificielle, qui a connu une croissance exponentielle depuis la mise à disposition de ChatGPT fin 2022, suscite des espoirs mais aussi des inquiétudes. Le président français a notamment souligné les apports de l’IA en matière de santé, citant la lutte contre le cancer, ainsi que sa capacité à automatiser certaines tâches au travail. Cependant, Emmanuel Macron a tenu à rassurer les Français : « Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ça va tout remplacer ».

Cette intervention survient au moment où des préoccupations éthiques, sociales et économiques émergent autour de l’IA, telles que la disparition d’emplois, la désinformation ou la question du respect des droits d’auteur. C’est précisément sur ces enjeux que se pencheront les participants du Sommet international sur l’IA, réunissant chefs d’État, gouvernements et dirigeants du secteur, notamment le vice-président américain J.D. Vance, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chancelier allemand Olaf Scholz. Il y aura également Sam Altman (patron d’OpenAI) et Arthur Mensch (cofondateur de Mistral AI). Ce Sommet se tiendra aujourd’hui et demain au Grand Palais à Paris.