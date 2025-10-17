L’Europe va interdire les chargeurs avec les câbles USB-C non détachables

Après avoir imposé le port USB-C sur les appareils électroniques comme les smartphones, la Commission européenne annonce de nouvelles règles d’écoconception qui interdiront, à partir de fin 2028, la vente de chargeurs dont le câble n’est pas détachable.

La fin des câbles USB-C soudés aux chargeurs

Cette mesure s’inscrit dans une révision plus large des règles applicables aux alimentations externes (chargeurs), dont plus de 400 millions sont vendues chaque année dans l’Union européenne pour des appareils aussi variés que les smartphones, les ordinateurs portables ou les routeurs. L’objectif est d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’impact environnemental de ces produits.

La nouvelle réglementation complète la directive qui imposait l’USB-C sur les appareils en s’attaquant cette fois au bloc d’alimentation lui-même. En plus de devoir répondre à des normes d’efficacité énergétique plus strictes, tous les chargeurs USB mis sur le marché européen devront posséder au moins un port USB-C et, surtout, avoir des câbles détachables.

Cette obligation de dissocier le bloc d’alimentation du câble est un changement majeur. Elle vise à accroître l’interopérabilité et à permettre aux Européens de réutiliser leurs chargeurs avec différents câbles, et inversement. Pour aider les acheteurs à s’y retrouver, un nouveau logo « Chargeur Commun de l’UE » sera apposé sur les produits conformes. Cette nouvelle règle devrait rendre interopérables 35 à 40 % supplémentaires du marché des chargeurs, en plus des 50 % déjà couverts par la précédente directive.

Un impact écologique et économique

Les bénéfices attendus sont importants. D’ici 2035, la Commission européenne estime que ces mesures permettront une économie d’énergie annuelle équivalente à la consommation de 140 000 voitures électriques. Elles devraient également réduire de 9 % les émissions de gaz à effet de serre et de 13 % les émissions de polluants liées à ces produits. Pour les consommateurs, les économies pourraient atteindre environ 100 millions d’euros par an.

La nouvelle réglementation sera publiée au Journal Officiel de l’Union européenne dans les prochaines semaines. Elle entrera en vigueur 20 jours plus tard, mais les nouvelles règles ne deviendront applicables que trois ans après, soit à la fin de l’année 2028. Ce délai de trois ans est accordé aux fabricants pour leur permettre d’adapter leurs chaînes de production.