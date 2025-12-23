Binance sous pression : encore des flux suspects malgré l’accord judiciaire historique

Malgré un accord judiciaire retentissant conclu en 2023 et une amende record dépassant les 4 milliards de dollars, Binance continue de faire face à de graves accusations concernant ses pratiques de conformité. Une enquête récente révèle en effet que la plateforme aurait encore traité des paiements jugés suspects pour un montant total de 144 millions de dollars après cet accord censé justement renforcer ses dispositifs de lutte contre le blanchiment.

Des contrôles toujours insuffisants selon l’enquête

Le rapport met en lumière plusieurs comptes ayant effectué des transactions massives sans vérifications rigoureuses. Certaines pratiques, pourtant promises à l’abandon dans le cadre de l’accord avec les autorités, auraient perduré. Il s’agirait notamment de comptes utilisés par des personnes dont l’identité n’était plus correctement vérifiée ou dont les informations personnelles étaient obsolètes.

Changpeng “CZ” Zhao, ex-CEO de Binance, a bénéficié de la grâce présidentielle de Trump, un geste qui pour beaucoup prouve les collusions entre l’administration Trump et la Crypto

Selon des experts en conformité cités dans l’enquête, ces opérations présentent « de nombreux signaux d’alerte qui auraient immédiatement déclenché des contrôles renforcés dans une banque traditionnelle ». Les flux concernés atteindraient 1,7 milliard de dollars au total, dont une part significative après l’accord judiciaire. Malaise.

Binance rejette les accusations

Contactée, la plateforme a vivement contesté ces conclusions, qualifiant les accusations de « grotesquement sensationnalistes ». Binance affirme avoir considérablement renforcé ses dispositifs de conformité et confirme coopérer activement avec les autorités internationales.

Cette affaire intervient dans un contexte de surveillance accrue du secteur des cryptomonnaies, alors que régulateurs et gouvernements cherchent à encadrer plus strictement les échanges numériques. Peut-on réellement faire en sorte que les grandes plateformes crypto respectent durablement les standards imposés aux institutions financières classiques ? A en croire l’affaire Binance et ses multiples rebondissements – il y a quelques mois on apprenait les liens douteux entre l’administration Trump et Binance -, cette bataille est loin d’être gagnée.