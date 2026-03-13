Instagram annonce arrêter le chiffrement pour les messages privés

Meta annonce mettre un terme au chiffrement de bout en bout pour les messages privés (DM) sur Instagram. La fin sera une réalité le 8 mai 2026.

La fin des messages chiffrés sur Instagram

Dans une communication sur son site, Instagram indique :

Les messages chiffrés de bout en bout sur Instagram ne seront plus pris en charge à compter du 8 mai 2026. Si ce changement impacte certaines de vos conversations, des instructions dans la discussion vous indiqueront comment télécharger tous les contenus multimédias ou messages que vous pourriez vouloir garder.

Si vous utilisez une ancienne version d’Instagram, vous devrez peut-être également mettre à jour l’application avant de pouvoir télécharger les discussions en question.

Pourquoi cet abandon d’une fonctionnalité pourtant importante pour le respect de la vie privée ? Ni Meta ni Instagram ne donnent une explication claire à ce sujet.

Une fonction de confidentialité qui disparaît

Le chiffrement de bout en bout signifie que le message est transformé en code illisible directement sur l’appareil de l’expéditeur et ne redevient lisible que sur l’appareil du destinataire. Concrètement, chaque personne possède des clés cryptographiques (par exemple une clé publique pour chiffrer et une clé privée pour déchiffrer) et le serveur de messagerie ne voit passer que des données chiffrées, inutilisables même en cas d’interception ou de piratage de ce serveur.

L’intérêt est double : d’abord la confidentialité car ni le fournisseur du service ni un pirate ou un État n’ont accès au contenu de vos échanges, ce qui protège fortement votre vie privée. Ensuite l’intégrité et la sécurité : si quelqu’un modifie un message chiffré en cours de route, il devient invalide ou illisible au déchiffrement, ce qui permet de détecter les falsifications et limite fortement les attaques sur vos communications.

Autant dire que le choix d’Instagram est donc particulier. Pendant ce temps, WhatsApp, qui appartient aussi à Meta, met souvent en avant le chiffrement de bout en bout au niveau des discussions.