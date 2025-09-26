TENDANCES
Internet

Après l’UE, Facebook et Instagram proposent l’abonnement payant pour supprimer les publicités au Royaume-Uni

26 Sep. 2025 • 18:51
1

Meta déploie son modèle « payer ou consentir » au Royaume-Uni. Les utilisateurs britanniques de Facebook et Instagram devront bientôt choisir entre un service gratuit financé par des publicités personnalisées ou un abonnement mensuel pour les supprimer. Cette initiative, proposée à un tarif bien plus accessible que dans les pays de l’Union européenne, marque un changement de stratégie pour le géant des réseaux sociaux.

Instagram Facebook Icones Logo

Un abonnement pour une expérience sans publicité

Les utilisateurs britanniques de plus de 18 ans recevront une notification leur présentant cette nouvelle option. L’abonnement pour une expérience sans publicité débutera à 2,99 £ par mois pour une souscription via le Web et à 3,99 £ par mois via les applications iOS et Android. Cette différence de prix s’explique par les commissions prélevées par Apple et Google sur les achats.

La souscription couvrira les comptes Facebook et Instagram qui sont reliés entre eux. Pour chaque compte supplémentaire ajouté, un coût additionnel réduit de 2 £ sur le Web ou de 3 £ sur les applications mobiles sera automatiquement appliqué. En choisissant cette option payante, les données personnelles de l’utilisateur ne seront plus exploitées à des fins publicitaires.

Pour ceux qui préfèrent ne pas s’abonner, l’expérience restera inchangée. Ils continueront à utiliser Facebook et Instagram gratuitement, en contrepartie de l’affichage de publicités personnalisées. Ils conserveront également l’accès à tous les outils existants pour contrôler leur expérience publicitaire. Au départ, la notification proposant l’abonnement pourra être ignorée, laissant le temps aux utilisateurs de considérer leurs options.

Une approche ajustée après l’échec européen

Cette nouvelle politique au Royaume-Uni intervient après que Meta a dû faire marche arrière sur un modèle similaire dans les pays de l’Union européenne. Les régulateurs européens avaient vivement critiqué le « choix binaire » imposé aux utilisateurs, jugeant la pression pour consentir trop forte. Les tarifs y étaient d’ailleurs bien plus élevés, débutant à 9,99 € par mois.

En proposant un prix de départ nettement inférieur au Royaume-Uni, Meta semble avoir tiré les leçons de ce revers. Le nouveau tarif britannique a été défini pour répondre aux directives de l’ICO, l’autorité de régulation britannique, concernant les modèles de consentement payant.

