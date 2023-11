Meta déploie l’abonnement payant qui retire les pubs de Facebook et Instagram

Vous ne supportez plus que les réseaux sociaux grouillent de pubs ou récupèrent vos données pour alimenter la publicité ciblée ? Cette fois, et l’on peut remercier l’Europe pour cela, il y a vraiment du changement, mais il faudra payer pour cela (et pas qu’un peu). Une semaine après l’annonce d’un abonnement sans pub pour Instagram et Facebook, Meta a commencé à déployer en Europe sa nouvelle formule payante. Pour 9,99 euros/mois, l’utilisateur bénéficiera donc d’un espace Instagram et Facebook libéré de la publicité, et mieux encore, de la récolte de ses données personnelles (exploitées pour le ciblage publicitaire). Il reste évidemment possible d’utiliser ces deux réseaux sociaux gratuitement, mais il faut alors accepter de recevoir des publicités ciblées et de livrer les données nécessaires à ce ciblage (dont les fameux cookies).

Cette initiative forte n’est pas la conséquence d’une prise de conscience de Zuckerberg sur certains aspects néfastes d’un modèle économique entièrement bâti sur la pub et la revente de données : le DMA européen stipule que l’utilisateur de réseaux sociaux devra désormais avoir le choix et pouvoir naviguer sur les RS sans exploitation de ces données, à charge aux géants comme Meta ou Bluebyte (TikTok) de compenser la perte de revenus publicitaires par un abonnement payant (ou tout autre solution économiquement viable pour eux).

Cette formule payante connaîtra t-elle le succès à l’heure où les internautes se plaignent de plus en plus souvent du matraquage publicitaire et de la captation de leurs données privées ? 9,99 euros, ce n’est pas rien, sachant que l’utilisateur moyen paye déjà un bon paquet d’abonnements, dont la plupart ont augmenté de tarifs ces derniers mois/semaines.