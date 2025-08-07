Meta : Horizon Worlds est désormais accessible via Instagram et Facebook

Meta renforce sa stratégie pour faire de Horizon Worlds une plateforme de jeu/activité mobile grand public. Désormais, les liens vers l’open world Horizon via Instagram ou Facebook (par message ou story) s’ouvrent directement dans l’application, et ce même si l’utilisateur n’a pas installé l’app Horizon. Grâce au streaming cloud, les mondes virtuels se lancent instantanément sur mobile ou web, sans nécessiter de moteur de jeu local, à condition d’avoir une bonne connexion internet. Meta améliore aussi l’expérience utilisateur, notamment avec une caméra intégrée sans éléments d’interface ni voix, et des vidéos partageables contenant un lien direct vers le monde concerné.

Cette évolution s’inscrit dans une volonté plus large de Meta de concurrencer des plateformes comme Roblox ou Rec Room sur mobile, au-delà de la simple réalité virtuelle sociale. Pour rappel, le CTO de Meta (directeur technologique) Andrew Bosworth avait indiqué l’an dernier que le succès de Horizon sur mobile était crucial pour la viabilité à long terme de la stratégie AR/VR du groupe. Pour encourager la création de contenus, Meta a déjà versé 2 millions de dollars en récompenses à des créateurs de « mondes » Horizon sur mobile sur la seule année 2025, un investissement relativement important qui contraste avec le ralentissement des financements de Meta dans le développement de jeux VR traditionnels.