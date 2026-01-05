[CES 2026] onero H1 : le robot domestique semi-humanoïde, multitâches… et bientôt en vente ?

Le CES 2026 sert une nouvelle fois de vitrine aux visions futuristes de la robotique domestique. Parmi les annonces marquantes, l’onero H1 attire l’attention comme un robot semi-humanoïde (pas de jambes) pensé non seulement comme un futur produit commercialisable, mais aussi comme l’incarnation d’une stratégie à long terme autour de l’IA dite « incarnée », capable d’interagir pleinement avec le monde réel.

Un robot conçu pour accomplir des tâches complexes

Contrairement aux robots ménagers spécialisés, l’onero H1 de la société SwitchBot vise une polyvalence maximale. Si ce dernier ne reproduit pas exactement la morphologie humaine et se déplace sur roues, il ambitionne néanmoins de prendre en charge une large variété de tâches du quotidien. Préparer une boisson chaude, cuisiner, laver la vaisselle, nettoyer les vitres, plier/ranger le linge ou encore arroser les plantes figurent parmi les nombreux usages envisagés.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Une intelligence artificielle au cœur du dispositif

Pour atteindre cet objectif, le robot s’appuie sur une intelligence artificielle embarquée associée à un large ensemble de capteurs. Des caméras sont intégrées à différents endroits du châssis, y compris sur les bras et les mains, afin de permettre une perception fine de l’environnement. L’idée n’est donc pas ici de limiter le robot à des scénarios prédéfinis, mais de lui offrir la capacité d’apprendre et de s’adapter à plusieurs situations quotidiennes.

Du concept au produit commercial

Si de nombreux robots humanoïdes présentés au CES restent à l’état de démonstration technologique (et y resteront plusieurs années sans doute), l’onero H1 se distingue par une ambition plus concrète. Le fabricant évoque en effet une ouverture prochaine des précommandes, ce qui laisse entendre que le prototype présenté sur le salon ne devrait pas être très éloigné du futur modèle commercial.

Aucune information n’a cependant été communiquée sur le prix ou la date de disponibilité du robot.