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Starfield arrive sur PS5 le 7 avril avec la prise en charge de la DualSense et une nouvelle extension

2 min.
17 Mar. 2026 • 19:06
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C’est désormais officiel : Starfield débarque sur PS5 le 7 avril, les précommandes étant déjà ouvertes en versions numérique et physique. Longtemps évoqué comme un candidat au multiplateforme depuis la bascule de Xbox, le RPG spatial de Bethesda franchit enfin le pas après sa sortie initiale sur Xbox et PC, et profite au passage d’un contenu enrichi pour séduire un nouveau public.

Starfield PS5

DualSense : gâchettes adaptatives, pavé tactile et indicateurs lumineux

La version PS5 exploite plusieurs fonctions de la manette DualSense. Les gâchettes adaptatives varient selon les armes, tandis que la barre lumineuse peut servir d’indicateur de santé pour le personnage et le vaisseau. Le pavé tactile permettrait de basculer entre points de vue et d’accéder rapidement à la carte ou au scanner.

Deux éditions, et un “upgrade” pour passer en Premium

Bethesda aligne deux offres : une édition Standard et une édition Premium. La Premium inclut le jeu de base, les extensions Shattered Space et Terran Armada, un pack cosmétique, de la monnaie virtuelle et un artbook/soundtrack numériques. Un upgrade à 25 euros est prévu pour les joueurs passant plus tard en Premium.

Terran Armada et “Free Lanes” : le contenu du 7 avril

Voyage spatial repensé

Outre cette annonce tonitruante (même si peu surprenante au final), la mise à jour gratuite Free Lanes revoit le déplacement dans l’espace : vol plus libre entre planètes d’un même système, mode croisière (discussion avec l’équipage, décoration du vaisseau), points d’intérêt dynamiques et davantage de rencontres, les nouveautés sont nombreuses.

Nouveaux systèmes et options de progression

Le patch ajoute aussi une ressource X-Tech pour approfondir la personnalisation d’armes, d’équipement et de vaisseaux, ainsi que des améliorations d’avant-postes et des ajustements pour le New Game+.

Avec cette sortie PS5 et un package de contenu musclé, Starfield tentera donc de convaincre au-delà de sa base d’origine — et de prouver qu’il a encore du carburant à revendre…

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