Sony préparerait une nouvelle PS5 Pro et une DualSense avec batterie amovible

Une nouvelle itération de la manette DualSense de la PlayStation 5 arriverait prochainement, avec comme particularité d’avoir une batterie amovible. Sony travaillerait simultanément sur une version révisée de la PS5 Pro.

Une manette DualSense avec batterie remplaçable

La fuite vient du site polonais PPE.pl qui s’appuie sur les déclarations de Graczdari, un leaker ayant précédemment révélé avec exactitude l’arrivée de Microsoft Flight Simulator sur PS5 ainsi que l’existence d’une version physique remasterisée de The Elder Scrolls 4 : Oblivion. Cette crédibilité confère un certain poids aux révélations actuelles.

La nouvelle manette, qui se fait pour l’instant appeler DualSense V3, ferait son apparition en novembre et remplacerait progressivement les manettes actuellement commercialisées.

Sony proposerait comme principale nouveauté l’adoption d’une batterie amovible. Il ne faut pas s’attendre à un système de piles AA, mais plutôt une batterie rechargeable similaire à celle équipant les DualSense actuelles, avec la possibilité de la remplacer en cas de dégradation ou de l’échanger contre un modèle à capacité supérieure.

Cette évolution répond à une frustration fréquemment exprimée par les joueurs dont les manettes perdent progressivement leur autonomie après plusieurs mois ou années d’utilisation intensive. Actuellement, le remplacement de la batterie nécessite un démontage complexe ou le recours au service après-vente, là où une simple substitution simplifierait considérablement l’entretien.

Une nouvelle PS5 Pro également concernée

La DualSense V3 accompagnerait une révision mineure de la PlayStation 5 Pro, dont la consommation énergétique diminuerait de 3 % par rapport au modèle actuel. Cette version révisée de la console serait commercialisée avec la nouvelle manette. La baisse de consommation électrique, bien que modeste, s’inscrit dans les exigences réglementaires environnementales de plus en plus strictes, particulièrement en Europe.

Si ces informations se confirment, novembre marquera donc une évolution double pour la PS5, avec des ajustements techniques ciblés plutôt qu’une refonte complète, dans l’attente d’une prochaine génération de console. Les rumeurs suggèrent que la PlayStation 6 n’arrivera pas avant la fin 2027.