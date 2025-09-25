Flight Simulator 2024 : un trailer, une date de sortie pour la version PS5, et la compatibilité PS VR 2

C’est officiel : Microsoft Flight Simulator va poser ses ailes sur PlayStation 5. Confirmé lors du State of Play du 24 septembre 2025, le célèbre simulateur de vol, longtemps réservé au PC et plus récemment aux Xbox Series, franchit une nouvelle étape dans son histoire. Le jeu sera disponible sur PS5 et PS5 Pro le 8 décembre 2025, et l’annonce de cette date n’est pas la seule bonne surprise de cette version PS5.

Une flotte impressionnante et des ajustements pour la DualSense

Flight Simulator 2024 embarque une flotte de 125 aéronefs, allant des avions de ligne aux chasseurs militaires, en passant par les hélicoptères et les appareils spécialisés comme les canadairs, . Les pilotes virtuels pourront alterner entre missions scénarisées, mode Carrière, vols libres et une Challenge League pensée pour le multijoueur. La version PS5 ne se contente pas d’un simple portage. Elle exploite pleinement la manette DualSense : gâchettes adaptatives sensibles aux manœuvres, retour haptique détaillé, communications retransmises via le haut-parleur intégré et prise en charge des contrôles gyroscopiques, de la barre lumineuse et du pavé tactile personnalisable. Rien ne manque à l’appel.

La réalité virtuelle en approche

Mais la grande nouveauté, qui n’était pas du tout attendue , c’est la compatibilité annoncée avec le PS VR 2 ! La compatibilité VR était déjà l’une des forces de la version PC et c’est désormais la PS5 qui peut en profiter, de quoi peut-être donner envie à certains joueurs consoles de sauter le pas. C’est en tout cas un très gros avantage de cette version PS5 par rapport à la version Xbox Series, même en tenant compte de la disponibilité dans le Game Pass.

Flight Simulator 2024 sera proposé en plusieurs éditions – Standard, Deluxe, Premium Deluxe et Aviator –, et sera sera disponible en précommande durant l’ automne, avec un accès anticipé dès le 3 décembre pour les versions « deluxe ».