TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Flight Simulator 2024 : un trailer, une date de sortie pour la version PS5, et la compatibilité PS VR 2
Jeux vidéo

Flight Simulator 2024 : un trailer, une date de sortie pour la version PS5, et la compatibilité PS VR 2

25 Sep. 2025 • 12:05
0

C’est officiel : Microsoft Flight Simulator va poser ses ailes sur PlayStation 5. Confirmé lors du State of Play du 24 septembre 2025, le célèbre simulateur de vol, longtemps réservé au PC et plus récemment aux Xbox Series, franchit une nouvelle étape dans son histoire. Le jeu sera disponible sur PS5 et PS5 Pro le 8 décembre 2025, et l’annonce de cette date n’est pas la seule bonne surprise de cette version PS5.

Une flotte impressionnante et des ajustements pour la DualSense

Flight Simulator 2024 embarque une flotte de 125 aéronefs, allant des avions de ligne aux chasseurs militaires, en passant par les hélicoptères et les appareils spécialisés comme les canadairs, . Les pilotes virtuels pourront alterner entre missions scénarisées, mode Carrière, vols libres et une Challenge League pensée pour le multijoueur. La version PS5 ne se contente pas d’un simple portage. Elle exploite pleinement la manette DualSense : gâchettes adaptatives sensibles aux manœuvres, retour haptique détaillé, communications retransmises via le haut-parleur intégré et prise en charge des contrôles gyroscopiques, de la barre lumineuse et du pavé tactile personnalisable. Rien ne manque à l’appel.

Flight Simulator 2024 PS5

La réalité virtuelle en approche

Mais la grande nouveauté, qui n’était pas du tout attendue , c’est la compatibilité annoncée avec le PS VR 2 ! La compatibilité VR était déjà l’une des forces de la version PC et c’est désormais la PS5 qui peut en profiter, de quoi peut-être donner envie à certains joueurs consoles de sauter le pas. C’est en tout cas un très gros avantage de cette version PS5 par rapport à la version Xbox Series, même en tenant compte de la disponibilité dans le Game Pass.

Flight Simulator 2024 sera proposé en plusieurs éditions – Standard, Deluxe, Premium Deluxe et Aviator –, et sera sera disponible en précommande durant l’ automne, avec un accès anticipé dès le 3 décembre pour les versions « deluxe ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

MFS Jurassic World Jeux vidéo

Jurassic World s’invite dans Microsoft Flight Simulator 2024

mafia-the-old-country-HD-scaled Jeux vidéo

[TGA 2024] Mafia: The Old Country : une cinématique grandiose pour une ambiance très sicilienne (trailer + fenêtre de sortie)

Resident Evil 9 - Requiem Jeux vidéo

Capcom annonce Resident Evil 9 : Requiem (trailer + date de sortie)

Splitgate 2 Jeux vidéo

Splitgate 2 : le shooter compétitif a enfin une date de sortie… et c’est pour très bientôt (trailer)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Snapdragon X2 Elite

Snapdragon X2 Elite : Qualcomm dévoile sa puce 18 cœurs pour les PC

25 Sep. 2025 • 10:48
0 Matériel

En parallèle de sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour mobile, Qualcomm a présenté ses nouveaux processeurs pour ordinateurs portables...

Pulse elevate

Pulse Elevate : Sony dévoile des enceintes sans fil pour les gamers… et les autres

25 Sep. 2025 • 9:57
0 Matériel

Sony Interactive Entertainment s’aventure pour la première fois dans le segment des enceintes sans fil de bureau avec sa nouvelle gamme Pulse...

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Qualcomm dévoile la nouvelle puce des smartphones haut de gamme

25 Sep. 2025 • 9:56
0 Mobiles / Tablettes

Qualcomm a officiellement dévoilé le Snapdragon 8 Elite Gen 5, un processeur conçu pour équiper la prochaine vague de...

Marvel Wolverine

Marvel’s Wolverine : premier trailer pour l’exclusivité PlayStation d’Insomniac Games

25 Sep. 2025 • 9:18
0 Jeux vidéo

Insomniac Games a frappé fort lors du State of Play de ce jeudi 24 septembre 2025 en dévoilant Marvel’s Wolverine dans le segment...

Bouygues Telecom Logo

Piratage de Bouygues Telecom : vous pouvez vérifier si vous êtes concerné

24 Sep. 2025 • 22:28
4 Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom a fait l’objet d’un gros piratage pendant l’été, au point que les données personnelles de millions...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Promo Amazon : le nouveau chargeur MagSafe / Qi 25 W d’Apple à prix réduit

Promo Amazon : le nouveau chargeur MagSafe / Qi 25 W d’Apple à prix réduit

25 Sep. 2025 • 12:27

image de l'article Tim Cook poursuit sa tournée japonaise avec un Pikachu, un boys band… et un jeu Dragon Ball

Tim Cook poursuit sa tournée japonaise avec un Pikachu, un boys band… et un jeu Dragon Ball

25 Sep. 2025 • 11:50

image de l'article iPhone : un test montre si la limite de recharge sert à quelque chose

iPhone : un test montre si la limite de recharge sert à quelque chose

25 Sep. 2025 • 10:30

image de l'article Apple dévoile SimpleFold, une IA « légère » et prédictive pour les protéines

Apple dévoile SimpleFold, une IA « légère » et prédictive pour les protéines

25 Sep. 2025 • 10:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site