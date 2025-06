Splitgate 2 : le shooter compétitif a enfin une date de sortie… et c’est pour très bientôt (trailer)

Le shooter compétitif Splitgate 2 sera officiellement lancé le 6 juin, une annonce officielle qui intervient juste après une longue période de bêta particulièrement réussie. Le jeu sera gratuit et disponible sur de nombreuses plateformes, notamment sur PC (via Epic Games, Steam et Windows), ainsi que sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 et PlayStation 5. A l’instar de son prédécesseur sorti en 2021, Splitgate 2 est un jeu de tir en arène rapide avec une mécanique unique : les joueurs peuvent créer des portails pour se déplacer instantanément sur la carte ou surprendre leurs adversaires, combinant ainsi le gameplay classique des FPS avec une mobilité inspirée d’un Portal. Toute la progression effectuée pendant la bêta sera conservée, et le jeu proposera une grande variété de cartes, d’armes, de modes de jeu, ainsi qu’un éditeur de cartes.



Pour célébrer ce lancement, un nouveau trailer centré sur la trame narrative a été publié. Le développeur 1047 Games a aussi teasé une “dernière surprise” qui sera révélée lors du prochain Summer Game Fest. Le premier Splitgate avait connu un énorme succès avec plus de 10 millions de téléchargements pendant sa phase bêta, et cette suite entend bien capitaliser sur cet engouement grâce à son contenu encore enrichi et sa disponibilité multiplateforme.