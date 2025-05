Sony envisage d’augmenter (encore) le prix de la PS5

Les droits de douane auraient-ils « bon dos » ? Lors de sa dernière publication de résultats, Sony a averti les investisseurs que son chiffre d’affaires devrait subir un impact financier majeur en raison des tarifs douaniers, estimant les « pertes » liées à ces tarifs à environ 680 millions de dollars pour la seule année 2025 ! Pour compenser ce manque à gagner, la firme tokyoïte envisage d’augmenter les prix pour les consommateurs et de déplacer une partie de sa production vers les États-Unis. Le directeur financier de Sony, Lin Tao, n’a pas directement mentionné la PlayStation 5, mais ce dernier a bien reconnu que l’entreprise pourrait devoir « répercuter » une partie de ces (sur)coûts sur les clients. À noter que Sony a déjà augmenté le prix de la PS5 sur plusieurs marchés internationaux, mais pas encore aux États-Unis (en d’autres termes, jusqu’ici, Sony a fait payer au reste du monde l’augmentation des tarifs douaniers américains).

