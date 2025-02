Panne du PSN : Sony offre un cadeau aux joueurs PlayStation

Le PlayStation Network (PSN) a été en panne pendant 24 heures, avant un retour à la normale, et Sony annonce aujourd’hui offrir un cadeau aux joueurs pour les dédommager.

5 jours offerts sur le PlayStation Plus

Dans un message sur les réseaux sociaux, le compte officiel de PlayStation indique :

Nos services réseau ont été entièrement rétablis après un problème opérationnel. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et remercions la communauté pour sa patience. Tous les membres PlayStation Plus bénéficieront automatiquement de 5 jours d’abonnement supplémentaires. — PlayStation France (@PlayStationFR) February 9, 2025

Cinq jours offerts à l’abonnement PlayStation Plus pour une panne de 24 heures, les joueurs sont donc plutôt gagnants dans l’affaire. Pour rappel, le PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne et pour jouer aux jeux qui sont offerts tous les mois.

On notera que Sony reste toujours vague dans son explication de la panne. Le groupe parle ici d’un « problème opérationnel », mais ne rentre pas dans les détails. Les joueurs devront visiblement se contenter de cette explication.

Pour rappel, la précédente grosse panne du PSN remonte à 2011 où Sony avait fait l’objet d’un piratage massif. Le service avait été hors ligne pendant 23 jours d’affilée. Sony s’était excusé et avait fait des cadeaux aux joueurs avec notamment des jeux PlayStation 3 offerts et un mois d’abonnement gratuit au PlayStation Plus.