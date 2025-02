Le PlayStation Network (PSN) est de retour après une panne de 24 heures

Les joueurs peuvent enfin se remettre à profiter du PlayStation Network (PSN) sur PS4 et PS5, après la grosse panne qui a duré 24 heures. Sony a été assez discret pendant ce problème tombé en plein week-end.

Tout a commencé dans la nuit du vendredi 7 février au samedi 8 février, où le PSN a soudainement été en panne. Il arrive que ce service, qui permet notamment de jouer en ligne, plante de temps en temps, à l’instar du Xbox Live. Mais ici, c’était particulier dès le départ parce que tous les services n’étaient plus fonctionnels au lieu de quelques-uns. Puis ça a duré pendant un moment. Sur son site, Sony indiquait seulement : « Certains services rencontrent des difficultés ».

Hier dans l’après-midi, le compte PlayStation officiel a pris la parole sur les réseaux sociaux. « Nous sommes conscients que certains utilisateurs rencontrent actuellement des problèmes avec le PSN. Pour plus d’informations sur l’évolution de la situation, rendez-vous ici : status.playstation.com », pouvait-on lire. Parler de « certains joueurs » est un peu osé, étant donné que le PlayStation Network était en panne pour tout le monde.

Et puis cette nuit, ce fut enfin terminé. Les joueurs ont pu se connecter une nouvelle fois au PSN et jouer à leurs jeux PS4 ou PS5. Pour autant, Sony n’explique toujours pas la raison de la panne. Le groupe se contente d’être « désolé pour la gêne occasionnée » et dit « bon jeu ! » aux joueurs.