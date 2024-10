PSN : une énorme panne mondiale touche le service de Sony

Ce n’est pas une première, mais l’ampleur de la panne a tout de même de quoi surprendre : depuis hier soir le PSN (PlayStation Network) est en rade, et ce partout où le service est normalement disponible. La panne a démarré dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024, et aussi bien les propriétaires de PS4 que de PS5 sont impactés par l’incident. Tous les services sont touchés, de la gestion du compte en passant par les jeux en ligne (ou ceux nécessitant une connexion obligatoire et donc l’inscription au PSN), le service Vidéo PlayStation ou bien encore le PlayStation Store. Autant dire qu’à chaque minute qui pase, Sony doit perdre un gros paquet de dollars…

Les serveurs de Sony se sont-ils fait attaquer ? Nul ne le sait pour l’instant, le géant japonais n’ayant pas beaucoup communiqué sur le plantage, hormis un court message sur X indiquant que toutes les équipes sont à pied d’œuvre pour résoudre le problème. Une chose est sûre, cette panne mondiale ne pouvait pas plus mal tomber pour PlayStation, qui depuis quelques semaines accumule les annonces choc (la PS5 Pro à 800 euros sans lecteur), les epic fail (Concord) et les bourdes de communication.