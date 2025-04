Black Myth Wukong : Sony admet le deal d’exclusivité pour la PS5

Concernant Black Myth Wukong, il aura fallu en avaler des couleuvres, des déclarations peu convaincantes du directeur du studio Game Science jusqu’aux articles de journalistes gaming peu scrupuleux et souvent empressés de jeter la Xbox Series S sous le bus. Malgré les déclarations d’insiders et de leakers souvent jugés crédibles uniquement lorsqu’ils sont apporteurs de « mauvaises nouvelles » du côté de la Xbox (comme le portage de jeux Xbox sur PS5, si l’on reste dans une optique infantile de « guerre des consoles »), leakers qui estimaient donc qu’un deal avait bel et bien été signé entre Sony et le studio Game Science, nombre de média ont tout de même continué à soutenir la thèse d’un développement problématique de Black Myth Wukong sur Xbox Series S, thèse pourtant retoquée par deux fois par Microsoft.



Les révélations commencent à 13 minutes et 23 secondes

Finalement, c’est le blog de SIE qui a fait la boulette du jour et a sans doute révélé ce qui semblait l’explication la plus évidente. Dans une séquence de questions réponses concernant la présence de nouvelles licences sur PS5 (licences TOUTES exclusives à la PS5 sur le marché des consoles), le SIE.blog a lâché l’information manquante :

« SIE.blog : « Comment votre équipe travaille-t-elle ensemble pour identifier de nouvelles franchises et titres prometteurs ? Il y a tellement de superbes jeux qui semblent surgir de nulle part. Quel est le « secret » pour faire émerger une propriété intellectuelle (IP) réussie ?

Par exemple, dans GPDR, nous avons l’équipe Content Ventures dirigée par Christian Svensson. Il n’y a personne de mieux dans le monde que Christian et Shawne Benson pour découvrir des perles rares et soutenir des entreprises émergentes qui passent probablement sous le radar de la plupart d’entre nous. Ils bénéficient de nombreux soutiens de la part de l’équipe de gestion des comptes tiers et de l’équipe de développement des partenaires, qui sont souvent les tout premiers points de contact.

Cette équipe a travaillé avec Annapurna Games dès le début sur des jeux comme Stray. La même approche a également conduit notre soutien à Genshin Impact, Black Myth: Wukong et Stellar Blade, par exemple. »

Évidemment, il serait confortable de prétendre que le blog de SIE parle ici d’un simple support technique, mais la question posée porte bel et bien sur l’identification de « nouvelles franchises et titres prometteurs », sous entendu de titres d’éditeurs tiers qui ont rejoint l’écosystème PlayStation dans le cadre d’un accord d’exclusivité temporaire (comme cela a été le cas pour Stray, Kena, Sifu, Genshin Impact et… Black Myth Wukong). De plus, SIE parle de « l’équipe de gestion des comptes tiers et de l’équipe de développement des partenaires » (et non des équipes de devs en supports), soit la division interne responsable de la signature des accords d’exclusivité. Si l’on accepte donc de mettre sa mauvaise foi « supporterriste » de côté et de bien lire ce qui est écrit, il semble désormais évident que Sony a bel et bien signé un accord d’exclusivité sur Black Myth Wukong à quelques mois seulement de la sortie du jeu, et que ce retrait de la plateforme Xbox s’est accompagné d’un narratif assez douteux (pour ne pas dire plus) sur les difficultés du portage sur Xbox Series S. Un business assez « sale » en somme, et qui suffit largement à expliquer que Sony n’ait pas souhaité officialiser ce deal.