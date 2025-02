Black Myth Wukong franchit la barre des 25 millions d’exemplaires

L’exclusivité console (dont on peine à connaitre l’origine) n’aura vraiment pas eu d’impact sur les ventes : Black Myth Wukong, premier jeu du studio chinois Game Science, se serait écoulé à plus de 25 millions d’exemplaires depuis son lancement au mois d’août 2024, dont la moitié pour le seul territoire chinois. Niko Partners, a sorti sa petite calculette pour arriver à ces chiffres monstrueux, des chiffres qui ne sont pas vraiment une surprise sachant que le titre avait atteint les 10 millions d’exemplaires en trois jours seulement et les 20 millions d’exemplaires en un mois !

A noter qu’aucun autre « banger » récent ne fait mieux, ni Elden Ring (qui avait eu besoin de 27 mois pour franchir les 25 millions de ventes, ni même Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard qui avait passé les 30 millions d’exemplaires en 20 mois. Il n’aura donc fallu à Black Myth Wukong que 6 petits mois pour se hisser à ces hauteurs vertigineuses. Pour rappel, Black Myth Wukong est tiré de l’ouvrage La Pérégrination vers l’Ouest (traduit souvent par « Le Roi Singe ») qui est l’un des piliers de la culture chinoise.