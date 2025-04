PS5 : Sony augmente encore le prix en Europe

Les consoles baissent généralement de prix quelques années après leur sortie, mais ce n’est pas le cas de la PS5. En effet, Sony annonce aujourd’hui une hausse de prix pour la PlayStation 5 qui concerne l’Europe, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Deuxième hausse de prix pour la PS5 en Europe

La PS5 Digital Edition va désormais coûter 499,99 euros en Europe, ce qui représente une hausse de 50 euros par rapport au tarif précédent. Pourquoi ce changement tarifaire ? « Dans un contexte économique difficile, marqué par une forte inflation et des taux de change fluctuants, SIE [Sony Interactive Entertainment] a pris la décision difficile d’augmenter le prix de vente conseillé (PVC) de la console PlayStation 5 sur certains marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA), d’Australie et de Nouvelle-Zélande », se justifie Sony.

Le groupe ajoute que la PS5 standard ne bouge pas et reste à 549,99 euros. Il en va de même pour la PS5 Pro qui est à 799,99 euros.

Pour rappel, Sony avait déjà augmenté le prix de la PS5 Digital Edition il y a quelques années, avec déjà 50 euros en plus. Cela remonte à 2022. Voilà que l’histoire se répète trois ans plus tard.

Dernière chance d’avoir l’ancien tarif avec les revendeurs

Le seul point positif dans l’histoire est que le lecteur de disque externe pour la PS5 Digital voit son prix baisser. Sony annonce qu’il passe de 119,99 euros à 79,99 euros. De fait, il reste toujours plus intéressant d’acheter une PS5 standard à 549,99 euros qu’une PS5 Digital Edition + le lecteur de disque à 579,98 euros (499,99 + 79,99).

Les revendeurs comme Amazon, la Fnac, Darty ou Boulanger ont toujours l’ancien tarif de 449,99 euros pour la PS5 Digital Edition. Il peut être donc intéressant de l’acheter maintenant si vous la voulez à ce prix. On se doute que les revendeurs vont ajuster les tarifs d’ici les prochaines heures ou éventuellement les prochains jours.