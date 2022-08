Sony augmente le tarif de la PS5 de 50 euros en Europe (mais pas aux Etats-Unis)

C’est tout de même un choc en ces temps d’inflation galopante : Sony vient d’annoncer une augmentation de tarif de 50 euros en Europe sur ses deux modèles de PS5. La PS5 avec lecteur Ultra HD Blu-ray asse donc à 549,99 euros et la PS5 Digital Edition à 449,99 euros. Ces augmentations de prix concernent en fait toutes les régions du monde… sauf les Etats-Unis.

Sur le PlayStation Blog, Jim Ryan essaie tant bien que mal de justifier ce nouveau coup de bambou qui intervient après déjà une augmentation très sensible du prix des jeux sur PlayStation (80 euros pour les gros AAA). Le patron de SIE invoque bien sûr l’inflation ainsi que des conditions de change défavorables :« En raison de ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la décision difficile d’augmenter le prix de vente au détail recommandé de la PlayStation 5 sur certains marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, ainsi qu’au Canada. Il n’y aura pas d’augmentation de prix aux États-Unis » précise Ryan.

L’argument de l’inflation semble en tout cas assez bancal sachant que le marché américain, épargné par la hausse tarifaire de la PS5, est justement celui où l’inflation est la plus élevée (et de loin). Le reste du monde ne serait-il pas en train de financer la stratégie d’occupation du marché aux US pour mieux faire face aux Xbox Series ? On est en droit de se poser la question sachant que les réappros de PS5 sont nettement plus fréquents aux Etats-Unis que partout ailleurs.

Les autres augmentations de prix de la PS5 en dehors de l’Europe :

Royaume-Uni

PS5 avec lecteur Ultra HD Blu-ray – 479,99£

PS5 Digital Edition – 389,99£

Japon (seulement à partir du 15 septembre 2022)

PS5 avec lecteur Ultra HD Blu-ray – 54 980¥ yen

PS5 Digital Edition – 44 980¥ yen

Chine

PS5 avec lecteur Ultra HD Blu-ray – 4 299¥ yuan

PS5 Digital Edition – 3 499¥ yuan

Australie

PS5 avec lecteur Ultra HD Blu-ray – 799,95$ AUD

PS5 Digital Edition – 649,95$ AUD

Mexique

PS5 avec lecteur Ultra HD Blu-ray – 14 999$ MXN

PS5 Digital Edition – 12 499$ MXN

Canada

PS5 avec lecteur Ultra HD Blu-ray – 649,99$ CAD

PS5 Digital Edition – 519,99$ CAD