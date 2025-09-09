TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo La PlayStation 6 aurait un lecteur de disque amovible et un design simplifié
Jeux vidéo

La PlayStation 6 aurait un lecteur de disque amovible et un design simplifié

9 Sep. 2025 • 17:01
0

De nouveaux détails voient le jour concernant la PlayStation 6 (PS6), avec Insider Gaming affirmant que la console aura le droit à un lecteur de disque amovible et à un design simplifié par rapport à la PS5.

 

PlayStation 5 PS5 Slim Officiel Manette DualSense

Un lecteur de disque amovible pour la PS6

Lancé avec la PlayStation 5 pour réduire les coûts de production et d’expédition, le lecteur de disque amovible a convaincu Sony. Pour la PlayStation 6, les joueurs auront plusieurs options : acheter une console sans lecteur (avec uniquement la possibilité de jouer aux jeux dématérialisés), opter pour une version traditionnelle avec le lecteur inclus ou acquérir le lecteur séparément pour une mise à niveau ultérieure. Cette approche, qui a atteint tous les objectifs internes de Sony avec la PS5, donne ainsi le choix aux joueurs.

Aussi, contrairement à la PS5 connue pour son design particulier, la prochaine console adopterait une apparence plus simple, visant à réduire le poids, optimiser l’espace d’expédition et minimiser les coûts. Cette décision montre une envie de Sony de rationaliser sa production.

Le jeu physique toujours d’actualité

L’intégration d’un lecteur de disque amovible confirme en tout cas que les jeux physiques resteront d’actualité avec la PlayStation 6. Alors que le marché s’oriente de plus en plus vers le numérique, Sony semble déterminé à répondre aux attentes des joueurs attachés aux supports physiques, tout en offrant une option numérique pour ceux qui privilégient la dématérialisation.

Par ailleurs, Sony s’apprête à lancer ce mois-ci une nouvelle PS5 Slim, équipée d’un SSD de 825 Go contre 1 To pour le modèle actuel… et le prix ne bougera pas. Comme pour les précédentes révisions de la PS5, cette version réduira le poids de la console.

Vient maintenant la question qui intéresse les joueurs : quelle sera la date de sortie pour la PS6 ? Quelques indices suggèrent que ce sera pour 2027 ou éventuellement 2028. Mais il n’y a pas encore un créneau plus précis. Il va donc falloir encore patienter pour en savoir un peu plus.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PS5 Pro PlayStation 5 et Manette DualSense Jeux vidéo

PlayStation : Sony et AMD s’associent pour l’IA dans les jeux vidéo

PS5 Pro PlayStation 5 et Manette DualSense Jeux vidéo

Sony parle de la PlayStation 6, tout en évoquant le cloud gaming

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense Jeux vidéo

La PlayStation 5 a dépassé les 80 millions de ventes

PS5 Theme 30e Anniversaire Jeux vidéo

La PS5 ajoute le son de démarrage de la PlayStation 1 + les thèmes des PS1, PS2, PS3, PS4 et 30e anniversaire

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Hopital Couloir

Nouveau piratage d’hôpitaux en France avec un vol de données

9 Sep. 2025 • 16:10
0 Internet

Une cyberattaque a frappé les serveurs partagés des hôpitaux publics des Hauts-de-France en fin de semaine dernière, selon...

AMD RX 9070 XT Carte Graphique GPU

AMD active le support du FSR 4 pour la plupart des jeux FSR 3.1

9 Sep. 2025 • 15:11
0 Jeux vidéo

AMD propose une mise à jour de son pilote Adrenalin Edition (version 25.9.1) qui vient étendre le support de la technologie...

Xbox Voitures

Microsoft et LG intègrent le Xbox Cloud Gaming dans les véhicules connectés

9 Sep. 2025 • 13:20
0 Jeux vidéo

Microsoft et LG viennent de franchir une nouvelle étape dans leur collaboration en intégrant le Xbox Cloud Gaming aux véhicules...

Anthropic

Anthropic : un juge rejette l’accord à 1,5 milliard de dollars pour les livres piratés

9 Sep. 2025 • 12:00
0 Geekeries

Les ennuis judiciaires ne sont pas terminés pour Anthropic : le juge fédéral William Alsup a en effet rejeté l’accord...

Google Logo Loupe

Antitrust : une plateforme de publicité en ligne attaque Google en justice et réclame des milliards de dollars

9 Sep. 2025 • 10:45
0 Hors-Sujet

PubMatic, une plateforme technologique spécialisée dans la publicité en ligne, a déposé plainte contre Google, accusant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Keynote iPhone 17 : Tim Cook est prêt et parle de « moments passionnants »

Keynote iPhone 17 : Tim Cook est prêt et parle de « moments passionnants »

9 Sep. 2025 • 16:31

image de l'article Les AirPods Pro 3 seraient disponibles à la vente dès la fin de la keynote

Les AirPods Pro 3 seraient disponibles à la vente dès la fin de la keynote

9 Sep. 2025 • 16:12

image de l'article « iPhone Air » plutôt qu’iPhone 17 Air ?

« iPhone Air » plutôt qu’iPhone 17 Air ?

9 Sep. 2025 • 15:49

image de l'article L’Apple Store en ligne ferme avant la keynote des iPhone 17

L’Apple Store en ligne ferme avant la keynote des iPhone 17

9 Sep. 2025 • 14:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site