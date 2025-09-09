La PlayStation 6 aurait un lecteur de disque amovible et un design simplifié

De nouveaux détails voient le jour concernant la PlayStation 6 (PS6), avec Insider Gaming affirmant que la console aura le droit à un lecteur de disque amovible et à un design simplifié par rapport à la PS5.

Un lecteur de disque amovible pour la PS6

Lancé avec la PlayStation 5 pour réduire les coûts de production et d’expédition, le lecteur de disque amovible a convaincu Sony. Pour la PlayStation 6, les joueurs auront plusieurs options : acheter une console sans lecteur (avec uniquement la possibilité de jouer aux jeux dématérialisés), opter pour une version traditionnelle avec le lecteur inclus ou acquérir le lecteur séparément pour une mise à niveau ultérieure. Cette approche, qui a atteint tous les objectifs internes de Sony avec la PS5, donne ainsi le choix aux joueurs.

Aussi, contrairement à la PS5 connue pour son design particulier, la prochaine console adopterait une apparence plus simple, visant à réduire le poids, optimiser l’espace d’expédition et minimiser les coûts. Cette décision montre une envie de Sony de rationaliser sa production.

Le jeu physique toujours d’actualité

L’intégration d’un lecteur de disque amovible confirme en tout cas que les jeux physiques resteront d’actualité avec la PlayStation 6. Alors que le marché s’oriente de plus en plus vers le numérique, Sony semble déterminé à répondre aux attentes des joueurs attachés aux supports physiques, tout en offrant une option numérique pour ceux qui privilégient la dématérialisation.

Par ailleurs, Sony s’apprête à lancer ce mois-ci une nouvelle PS5 Slim, équipée d’un SSD de 825 Go contre 1 To pour le modèle actuel… et le prix ne bougera pas. Comme pour les précédentes révisions de la PS5, cette version réduira le poids de la console.

Vient maintenant la question qui intéresse les joueurs : quelle sera la date de sortie pour la PS6 ? Quelques indices suggèrent que ce sera pour 2027 ou éventuellement 2028. Mais il n’y a pas encore un créneau plus précis. Il va donc falloir encore patienter pour en savoir un peu plus.