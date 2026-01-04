Avatar : De feu et de cendres a dépassé 1 milliard de dollars au box-office

Le troisième film de la saga de James Cameron, Avatar : De feu et de cendres, vient de franchir la barre symbolique du milliard de dollars de recettes mondiales au box-office après seulement 18 jours d’exploitation. Avec 306 millions de dollars récoltés en Amérique du Nord et 777,1 millions à l’international, le total s’élève désormais à 1,083 milliard de dollars, consolidant la position dominante de Disney au cinéma.

Avatar 3 dépasse le milliard, mais fait moins bien que ses prédécesseurs

Bien que le succès financier soit incontestable, ce troisième chapitre atteint ce cap un peu plus lentement que ses aînés. À titre de comparaison, Avatar : La Voie de l’eau (2022) avait rejoint le club des milliardaires en seulement 14 jours, tandis que le premier film de 2009 avait réalisé cet exploit en 17 jours.

L’incertitude plane désormais sur la capacité d’Avatar : De feu et de cendres à franchir le seuil des 2 milliards de dollars au box-office, un niveau atteint par les deux premiers volets (2,9 milliards de dollars pour Avatar et 2,3 milliards de dollars pour Avatar : La Voie de l’eau). La longévité en salles sera déterminante, les précédents films ayant dominé le box-office pendant sept week-ends consécutifs. La clé réside une fois de plus en dehors de l’Amérique du Nord, moteur historique de la franchise.

Actuellement, les pays les plus performants à l’international pour Avatar 3 sont la Chine (138 millions de dollars), la France (81 millions de dollars), l’Allemagne (64 millions de dollars) et la Corée du Sud (44 millions de dollars).

Disney écrase la concurrence avec une année record

Avatar : De feu et de cendres marque le troisième film de Disney à dépasser le milliard de dollars en 2025, rejoignant Lilo & Stitch et Zootopie 2. Cette performance souligne la suprématie du studio, aucun concurrent n’ayant réussi à placer un seul film à ce niveau depuis 2023.

L’année 2025 s’avère exceptionnelle pour le groupe de Mickey qui a généré plus de 6,58 milliards de dollars de recettes mondiales, un sommet inédit depuis le Covid-19. Disney s’impose comme le leader incontesté en termes de parts de marché, devançant ses rivaux d’au moins 2 milliards de dollars au box-office.

Avatar : De feu et de cendres, centré sur Jake Sully, Neytiri et leur famille face à une nouvelle menace de feu, devient le quatrième film de James Cameron à franchir le milliard de dollars au box-office (incluant Titanic). Le réalisateur, seul cinéaste de l’histoire à compter trois blockbusters à plus de 2 milliards de dollars, avait initialement prévu cinq films pour sa saga sur Pandora.

Cependant, l’avenir des quatrième et cinquième volets semble moins certain. James Cameron a plaisanté sur la tenue d’une conférence de presse pour décider s’il poursuivrait l’aventure avec Avatar 4 et Avatar 5, ou si la franchise se conclurait avec ce troisième chapitre.