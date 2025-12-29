TENDANCES
James Cameron promet de révéler toute l'histoire d'Avatar, même sans films 4 et 5
Geekeries et Insolite

James Cameron promet de révéler toute l’histoire d’Avatar, même sans films 4 et 5

29 Déc. 2025 • 17:15
0

La saga Avatar n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets sur grand écran, et tout semble indiquer que le succès ne sera pas aussi tonitruant que pour Avatar 1&2, mais James Cameron assure que son histoire ira jusqu’au bout, quoi qu’il arrive. Alors que Avatar : Fire and Ash est actuellement en salles, l’avenir des épisodes 4 et 5 (annoncés pour 2029 et 2031) reste officiellement conditionné à plusieurs facteurs industriels et financiers.

Des scénarios déjà écrits… et partiellement tournés

Invité à s’exprimer dans la presse américaine, le réalisateur a confirmé que les scénarios des deux prochains volets existent bel et bien. Les acteurs les ont lus, validés, et certaines scènes auraient même déjà été filmées. Pourtant, Cameron n’exclut pas l’hypothèse que ces films ne voient jamais le jour.

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Dans ce cas, il se veut catégorique : Si nous ne faisons pas les épisodes 4 et 5, pour quelque raison que ce soit, j’organiserai une conférence de presse et je raconterai ce que nous avions prévu.  Une déclaration aussi étrange que fidèle au tempérament du cinéaste.

Les livres, une option désormais écartée

James Cameron a également fermé la porte à une adaptation littéraire des suites, une solution qu’il avait autrefois envisagée. « Il n’y a plus de modèle économique pour les livres. Les gens ne lisent plus », affirme-t-il, estimant que ce format ne permettrait pas de toucher le public attendu.

Un succès en salles qui rassure Disney

Dans les faits, le scénario catastrophe semble peu probable. Avatar : Fire and Ash affiche déjà plus de 540 millions de dollars de recettes mondiales en un peu plus d’une semaine. Malgré un démarrage légèrement inférieur à The Way of Water, le film se dirige vers le milliard, seuil clé pour valider la suite du projet.

Les histoires étant déjà écrites, l’enjeu se situe désormais du côté de Disney : accepter un investissement colossal et s’assurer de la disponibilité de James Cameron. D’ici l’an prochain, le sort d’Avatar 4 et 5 devrait être fixé. Et si Pandora devait rester hors champ, Cameron promet au moins de ne pas laisser ses fans dans le noir.

