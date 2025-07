Avatar : James Cameron souhaite réaliser une anthologie animée

Alors que le nouveau trailer d’Avatar: Fire and Ash vient à peine d’être dévoilé — le film sortira en salles le 19 décembre — le réalisateur James Cameron regarde déjà au-delà d’Avatar 4. Dans un entretien accordé au magazine Empire, le réalisateur évoque son envie d’explorer Pandora par un biais inattendu : l’animation traditionnelle. « Je veux faire une série d’anthologie animée dans l’univers, mais avec des histoires qu’on ne s’attendrait pas à voir dans ce monde-là », a confié le réalisateur. Cameron envisage même un long-métrage animé, qui pourrait sortir en streaming ou au cinéma.

Après les nombreuses adaptations en comics (toutes très réussies) Avatar pourrait revenir sous la forme d’une anthologie animée

Le réalisateur prend ici pour modèle The Animatrix, la célèbre anthologie animée issue de l’univers de Matrix, un bon exemple selon lui de la façon d’« ajouter de la texture et une richesse baroque au monde d’Avatar », avec « des histoires de fond sur les personnages et des éléments tangents qui se sont produits hors champ dans les films. Qui a atterri le premier sur Pandora ? La première expédition. Vous pouvez aller où vous voulez. » Le projet en est encore au stade embryonnaire : « On n’a encore pas fait grand-chose… On rassemble les histoires ». Cameron affirme cependant qu’il cherche désormais « les cinéastes indépendants et les animateurs » pour concrétiser cette vision. Vu la richesse de l’univers d’Avatar, le plus dur sera peut-être simplement de libérer du temps entre deux tournages de films Avatar.