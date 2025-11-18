Avatar 3: de Feu et de Cendres : le trailer final montre de nouvelles images inédites

Avatar 3: de Feu et de Cendres, troisième volet de la saga initiée par James Cameron (Titanic, Aliens), se montre une fois encore via un ultime trailer qui nous permet d’admirer de nouvelles séquences inédites. Si le scénario et la qualité globale de cet opus devront être jugés sur pièce, force est de constater que James Cameron est bien un maitre lorsqu’il s’agit de donner naissance à des univers entiers entièrement réalisés (ou presque) en image de synthèse.

Une réalisation technique de haut vol

C’est bien simple : on a rarement vu aussi abouti en terme de rendu, de textures, et de réalisme, notamment au niveau des expressions des visages des Na’vi, sans oublier les effets d’eau et les séquences sous-marines toujours à couper le souffle. Ce troisième volet dévoile aussi des séquences remplies des flammes et de fumées, avec là encore des effets de particule vraiment bluffants.

Pour rappel, Avatar 3 : de Feu et de Cendres introduit une une tribu Na’vi dirigée par l’impitoyable Varang (Oona Chaplain). Cette tribu violente et au lourd passé ira jusqu’à un affrontement au dimensions épiques. Pas de quartier cette fois, les combats se dérouleront à la fois dans les airs, sur terre et dans la mer, ce qui nous promet des séquences d’action à couper le souffle… en espérant toutefois que ce goût pour l’action pure ne se fera pas au détriment de l’exposition des personnages principaux, un point qui faisait largement défaut dans Avatar 2.

Dans sa version standard (on peut penser qu’il y aura une version longue), Avatar 3 : de Feu et de Cendres affiche une durée de 3h et 15 minutes, soit la plus longue durée pour un film de la saga Avatar. Avatar 3 sortira en salles en France le 17 décembre prochain, 2 jours même avant les États-Unis.