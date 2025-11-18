TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Avatar 3: de Feu et de Cendres : le trailer final montre de nouvelles images inédites
Geekeries et Insolite

Avatar 3: de Feu et de Cendres : le trailer final montre de nouvelles images inédites

18 Nov. 2025 • 13:15
0

Avatar 3: de Feu et de Cendres, troisième volet de la saga initiée par James Cameron (Titanic, Aliens), se montre une fois encore via un ultime trailer qui nous permet d’admirer de nouvelles séquences inédites. Si le scénario et la qualité globale de cet opus devront être jugés sur pièce, force est de constater que James Cameron est bien un maitre lorsqu’il s’agit de donner naissance à des univers entiers entièrement réalisés (ou presque) en image de synthèse.

Une réalisation technique de haut vol

C’est bien simple : on a rarement vu aussi abouti en terme de rendu, de textures, et de réalisme, notamment au niveau des expressions des visages des Na’vi, sans oublier les effets d’eau et les séquences sous-marines toujours à couper le souffle. Ce troisième volet dévoile aussi des séquences remplies des flammes et de fumées, avec là encore des effets de particule vraiment bluffants.

Pour rappel, Avatar 3 : de Feu et de Cendres introduit une une tribu Na’vi dirigée par l’impitoyable Varang (Oona Chaplain). Cette tribu violente et au lourd passé ira jusqu’à un affrontement au dimensions épiques. Pas de quartier cette fois, les combats se dérouleront à la fois dans les airs, sur terre et dans la mer, ce qui nous promet des séquences d’action à couper le souffle… en espérant toutefois que ce goût pour l’action pure ne se fera pas au détriment de l’exposition des personnages principaux, un point qui faisait largement défaut dans Avatar 2.

Dans sa version standard (on peut penser qu’il y aura une version longue), Avatar 3 : de Feu et de Cendres affiche une durée de 3h et 15 minutes, soit la plus longue durée pour un film de la saga Avatar. Avatar 3 sortira en salles en France le 17 décembre prochain, 2 jours même avant les États-Unis.

 

 

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree Geekeries

Après Avatar 3: De Feu et de Cendres, l’avenir de la franchise ne serait toujours pas assuré

Avatar 3 De Feu et de Cendres Geekeries

Avatar 3 : De Feu et de Cendres, voici la bande-annonce du film

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree Geekeries

Avatar 3 : De Feu et de Cendres, une nouvelle bande-annonce pour le film

Mission- Impossible - The Final Reckoning Geekeries

Mission: Impossible – The Final Reckoning : un nouveau trailer étourdissant

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Logo

Orange annonce son offre de SMS par satellite

18 Nov. 2025 • 16:23
0 Mobiles / Tablettes

Orange a dévoilé une nouveauté pour tous ceux qui se sont un jour retrouvés sans réseau : Message Satellite. Ce nouveau...

Roblox Logo

Roblox impose la vérification d’âge aux enfants dès 9 ans

18 Nov. 2025 • 15:35
0 Actu OS

Roblox, une plateforme de divertissement désormais incontournable, vient de déployer une nouvelle politique de vérification...

Panne Internet Fastly Erreur 503

Cloudflare en panne, plusieurs sites et services Internet sont hors service

18 Nov. 2025 • 14:10
0 Internet

Cloudflare fait l’objet d’une nouvelle panne, ce qui se traduit par l’impossibilité d’accéder à de nombreux...

Mastodon

Mastodon : Eugen Rochko quitte son poste de CEO au profit d’un modèle à but non lucratif

18 Nov. 2025 • 12:00
0 Internet

Eugen Rochko, le fondateur de Mastodon, vient d’annoncer qu’il abandonnait son poste de CEO dans le cadre de la transformation de la...

Kumma toy AI

Un ours en peluche dopé à l’IA déraille : OpenAI retire la fonction ChatGPT et les ventes sont suspendues

18 Nov. 2025 • 10:43
0 Logiciels

L’essor des jouets intelligents vient de connaît son premier gros revers :  Un ours en peluche interactif conçu par...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Orange annonce son offre de SMS par satellite

Orange annonce son offre de SMS par satellite

18 Nov. 2025 • 16:24

image de l'article Apple dévoile les podcasts les plus populaires de 2025

Apple dévoile les podcasts les plus populaires de 2025

18 Nov. 2025 • 15:33

image de l'article iPhone 17 : Apple signe un mois d’octobre record sur le marché chinois

iPhone 17 : Apple signe un mois d’octobre record sur le marché chinois

18 Nov. 2025 • 13:15

image de l'article Ventes d’iPhone : Apple tire son épingle du jeu en Europe malgré un marché atone

Ventes d’iPhone : Apple tire son épingle du jeu en Europe malgré un marché atone

18 Nov. 2025 • 11:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site