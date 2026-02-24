L’Olympique de Marseille (OM) confirme un piratage : les données de 400 000 supporters volées

L’Olympique de Marseille (OM) a confirmé avoir fait l’objet d’un piratage après qu’un hacker a revendiqué le vol de données de 400 000 supporters du club de football.

Un hack de l’OM impliquant les données de 400 000 supporters

Tout a commencé hier quand un hacker a posté un forum bien connu des pirates une annonce. Il affirme avoir collecté les données de 400 000 supporters de l’OM après avoir piraté le site du club. Les données sont nombreuses :

Nom

Prénom

Genre

Adresse postale

Adresse e-mail

Numéro de téléphone

Historique de commande (statuts, récompenses et plus)

Il en aussi profité pour chambrer les supporters avec la rivalité bien connue entre le PSG et l’OM. Il écrit : « ICI C’EST PARIS comme dit Freeze Corleone on les fume à l’extérieur on les fume à domicile ».

Aujourd’hui, l’Olympique de Marseille a confirmé le piratage en publiant un communiqué. Le club phocéen écrit :

L’Olympique de Marseille informe avoir récemment fait l’objet d’une tentative d’intrusion informatique, dans un contexte national et international marqué par une recrudescence d’attaques visant de grandes organisations. Grâce à la mobilisation immédiate de nos équipes techniques et de nos prestataires spécialisés, la situation a été rapidement maîtrisée. À ce jour, toutes nos activités peuvent se poursuivre normalement, en toute sécurité, et nous continuons nos investigations sur le périmètre concerné. Le club tient à rassurer ses supporters : les données bancaires et les mots de passe n’ont pas été compromis.

À aucun moment l’OM n’évoque le nombre de comptes piratés ni les données récupérées. Le club ajoute toutefois qu’une procédure a été engagée auprès des autorités compétentes et que la CNIL a été avertie (comme l’oblige la loi).

Le hacker de l’OM est le même qui avait piraté l’opérateur Réglo Mobile il y a quelques jours. Réglo Mobile avait lui aussi reconnu le piratage des données de ses clients.