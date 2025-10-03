TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Piratage : les données de clients Renault ont été volées au Royaume-Uni
Internet

Piratage : les données de clients Renault ont été volées au Royaume-Uni

3 Oct. 2025 • 20:45
0

Renault UK a confirmé que les données de certains de ses clients et ceux de Dacia ont été volées lors d’une cyberattaque visant l’un de ses prestataires. La branche britannique du constructeur automobile a précisé que l’incident n’affectait pas ses propres systèmes informatiques et a commencé à contacter les personnes concernées. L’entreprise a également assuré qu’aucune donnée financière n’avait été compromise.

Renault 5 E-Tech Electric

Plusieurs données de clients dans la nature

Le périmètre des victimes est plus large que celui des seuls propriétaires de véhicules. Des personnes ayant simplement participé à des concours ou partagé leurs informations avec la marque automobile pourraient également être affectées. Pour des raisons de sécurité, Renault n’a pas souhaité communiquer le nombre exact de clients touchés par cette fuite de données.

La société a toutefois détaillé la nature des informations dérobées avec ce piratage. La liste inclut le nom, l’adresse, la date de naissance, le genre, le numéro de téléphone, ainsi que le numéro d’identification du véhicule (VIN) et ses détails d’immatriculation. Renault a cependant insisté sur le fait que les informations bancaires ou les mots de passe des clients n’ont pas été consultés.

La réponse de Renault et les conseils de prudence

Renault a indiqué que des messages seront envoyés à toutes les personnes concernées par cette cyberattaque. L’entreprise les invite à faire preuve d’une grande vigilance face à d’éventuelles sollicitations. Le constructeur automobile a également notifié toutes les autorités compétentes de cet incident de sécurité.

Dans une déclaration à la BBC, un porte-parole de Renault a apporté des précisions. « Le fournisseur tiers a confirmé qu’il s’agit d’un incident isolé qui a été maîtrisé et nous travaillons avec lui pour nous assurer que toutes les mesures appropriées sont prises. Nous sommes en train de contacter tous les clients concernés pour les informer de la cyberattaque et leur rappeler d’être prudents face à toute demande non sollicitée d’informations personnelles ».

Cet événement s’inscrit dans une série de cyberattaques ayant touché de grandes entreprises. Récemment, Jaguar Land Rover a été contraint de stopper sa production après une attaque à la fin du mois d’août, le forçant à contracter un prêt de 1,5 milliard de livres sterling. Le géant du brassage Asahi a également vu sa production interrompue pour des raisons similaires. Plus tôt cette année, les enseignes M&S et Co-Op ont aussi été victimes de brèches de sécurité qui ont perturbé leurs opérations et exposé les données de leurs acheteurs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Kiabi Logo Internet

Kiabi a subi un piratage : les données et IBAN de 20 000 clients ont été volées

Top Achat Logo Internet

Top Achat a connu un piratage avec le vol de données des clients

Conforama Logo Internet

Non, Conforama n’a pas connu le piratage des données de 9,3 millions de clients

Autosur Logo Internet

Piratage : Autosur confirme le vol de données de 4 millions de clients

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 3 octobre

3 Oct. 2025 • 21:42
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Amazon Haul

Amazon Haul débarque en France : des articles à bas prix pour contrer Temu et Shein

3 Oct. 2025 • 20:58
0 Internet

Amazon lance en France une version bêta de son service Amazon Haul, une nouvelle offensive sur le marché des produits à très...

Gmail Envoi Email Chiffrement Bout En Bout

Gmail peut désormais envoyer des e-mails chiffrés de bout en bout à tout le monde

3 Oct. 2025 • 20:02
0 Internet

Google lève une barrière en permettant maintenant aux utilisateurs de Gmail d’envoyer des e-mails chiffrés de bout en bout...

Free Logo

FreeWifi_Secure : une faille de sécurité a concerné le réseau Wi-Fi de Free

3 Oct. 2025 • 19:04
0 Internet

Le réseau communautaire FreeWifi_Secure est coupé depuis le 1er octobre 2025. Free invoque la maturité des réseaux 4G et 5G,...

Xbox Jeux Cloud TV Console

Xbox Cloud Gaming : une version gratuite avec publicités est en préparation

3 Oct. 2025 • 17:49
0 Jeux vidéo

Microsoft s’apprête à lancer une offre gratuite de son service de jeux en streaming Xbox Cloud Gaming, financée par la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 17 Pro : des dissipateurs très insolites permettent d’améliorer encore la dissipation de chaleur

iPhone 17 Pro : des dissipateurs très insolites permettent d’améliorer encore la dissipation de chaleur

3 Oct. 2025 • 20:32

image de l'article La bandoulière d’Apple pour les iPhone 17 connaît un certain succès

La bandoulière d’Apple pour les iPhone 17 connaît un certain succès

3 Oct. 2025 • 20:18

image de l'article L’Apple Vision Pro pourrait être contrôlé par le cerveau sans chirurgie

L’Apple Vision Pro pourrait être contrôlé par le cerveau sans chirurgie

3 Oct. 2025 • 19:35

image de l'article Apple Arcade : trois nouveaux jeux arrivent dans le service (Piffle+, Dominoes, et Thomas & Friends)

Apple Arcade : trois nouveaux jeux arrivent dans le service (Piffle+, Dominoes, et Thomas & Friends)

3 Oct. 2025 • 17:58

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site