Piratage : les données de clients Renault ont été volées au Royaume-Uni

Renault UK a confirmé que les données de certains de ses clients et ceux de Dacia ont été volées lors d’une cyberattaque visant l’un de ses prestataires. La branche britannique du constructeur automobile a précisé que l’incident n’affectait pas ses propres systèmes informatiques et a commencé à contacter les personnes concernées. L’entreprise a également assuré qu’aucune donnée financière n’avait été compromise.

Plusieurs données de clients dans la nature

Le périmètre des victimes est plus large que celui des seuls propriétaires de véhicules. Des personnes ayant simplement participé à des concours ou partagé leurs informations avec la marque automobile pourraient également être affectées. Pour des raisons de sécurité, Renault n’a pas souhaité communiquer le nombre exact de clients touchés par cette fuite de données.

La société a toutefois détaillé la nature des informations dérobées avec ce piratage. La liste inclut le nom, l’adresse, la date de naissance, le genre, le numéro de téléphone, ainsi que le numéro d’identification du véhicule (VIN) et ses détails d’immatriculation. Renault a cependant insisté sur le fait que les informations bancaires ou les mots de passe des clients n’ont pas été consultés.

La réponse de Renault et les conseils de prudence

Renault a indiqué que des messages seront envoyés à toutes les personnes concernées par cette cyberattaque. L’entreprise les invite à faire preuve d’une grande vigilance face à d’éventuelles sollicitations. Le constructeur automobile a également notifié toutes les autorités compétentes de cet incident de sécurité.

Dans une déclaration à la BBC, un porte-parole de Renault a apporté des précisions. « Le fournisseur tiers a confirmé qu’il s’agit d’un incident isolé qui a été maîtrisé et nous travaillons avec lui pour nous assurer que toutes les mesures appropriées sont prises. Nous sommes en train de contacter tous les clients concernés pour les informer de la cyberattaque et leur rappeler d’être prudents face à toute demande non sollicitée d’informations personnelles ».

Cet événement s’inscrit dans une série de cyberattaques ayant touché de grandes entreprises. Récemment, Jaguar Land Rover a été contraint de stopper sa production après une attaque à la fin du mois d’août, le forçant à contracter un prêt de 1,5 milliard de livres sterling. Le géant du brassage Asahi a également vu sa production interrompue pour des raisons similaires. Plus tôt cette année, les enseignes M&S et Co-Op ont aussi été victimes de brèches de sécurité qui ont perturbé leurs opérations et exposé les données de leurs acheteurs.