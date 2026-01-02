TENDANCES
KultureGeek Matériel et Accessoires Samsung dévoile The Freestyle+, un projecteur portable avec de l’IA
Matériel et Accessoires

Samsung dévoile The Freestyle+, un projecteur portable avec de l’IA

2 Jan. 2026 • 9:42
0

Juste avant le CES 2026, Samsung officialise le lancement de The Freestyle+, une évolution de son projecteur portable. Ce nouveau modèle conserve le design cylindrique de la gamme tout en doublant sa puissance lumineuse et en intégrant une suite d’outils d’intelligence artificielle pour automatiser intégralement les réglages de l’image.

Samsung The Freestyle Plus Projecteur Portable

De l’IA pour une calibration automatique

La nouveauté centrale de The Freestyle+ réside dans le système AI OptiScreen, conçu pour éliminer les contraintes d’installation habituelles. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de poser le projecteur et de lancer son contenu immédiatement, sans configuration manuelle fastidieuse.

Cette suite logicielle s’appuyant sur l’IA comprend plusieurs fonctionnalités correctives automatisées :

  • 3D Auto Keystone : cette fonction redresse l’image même lors de projections sur des surfaces irrégulières comme des angles de murs, des rideaux ou des parois inclinées.
  • Real-time Focus : la mise au point s’ajuste en continu si le projecteur est déplacé ou pivoté, garantissant une netteté constante sans flou de mouvement.
  • Screen Fit : cela ajuste automatiquement l’image à la taille de l’écran lorsqu’elle est utilisée avec un écran de projection compatible.
  • Wall Calibration : le système analyse la couleur et la texture du mur pour adapter la colorimétrie et minimiser les distractions visuelles.

L’expérience est complétée par le Samsung Vision AI Companion, une plateforme qui combine une version améliorée de Bixby avec des services partenaires pour offrir une interaction conversationnelle naturelle avec le contenu.

Une luminosité doublée dans un châssis rotatif

Sur le plan matériel, The Freestyle+ affiche un progrès significatif avec une luminosité portée à 430 ISO Lumens. Cette puissance, presque deux fois supérieure à celle de la génération précédente, assure une image claire et lisible même dans des environnements de vie quotidiens.

Le projecteur conserve son format compact et son support rotatif à 180 degrés. Cette flexibilité permet de projeter des vidéos sur les murs, les plafonds ou les sols sans nécessiter de trépieds ou d’accessoires supplémentaires.

Samsung The Freestyle Plus Projecteur Portable 1

Aussi, Samsung a conçu l’appareil pour qu’il fonctionne sans source externe. L’intégration native du Samsung Gaming Hub, de Samsung TV Plus et des services de streaming permet de jouer et de visionner des films/séries directement depuis le projecteur.

Côté audio, le haut-parleur intégré à 360 degrés est désormais compatible avec la technologie Q-Symphony. Cela permet de synchroniser le son du projecteur avec une barre de son Samsung compatible pour créer une ambiance sonore plus riche et étagée.

La commercialisation de The Freetyle+ débutera progressivement au cours du premier semestre de l’année, bien que le prix reste pour l’instant inconnu.

