Matériel et Accessoires

LG dévoile Gallery TV, un téléviseur qui défie The Frame de Samsung

31 Déc. 2025 • 9:00
À l’approche du CES 2026, LG officialise son entrée sur le marché des téléviseurs à vocation artistique avec Gallery TV. Conçu pour rivaliser directement avec le célèbre modèle The Frame de Samsung, ce nouvel écran vise à transformer le salon en galerie d’art numérique tout en offrant des performances visuelles de pointe grâce au Mini-LED.

LG Gallery TV Televiseur

Le LG Gallery TV propose une esthétique soignée et personnalisable

LG reprend la recette qui a fait le succès de Samsung : un design ultra-fin permettant un montage affleurant au mur et l’utilisation de cadres magnétiques personnalisables. Disponible en 55 et 65 pouces, l’appareil est pensé pour se fondre dans la décoration intérieure lorsqu’il n’est pas utilisé activement comme téléviseur.

Pour parfaire cette illusion, le constructeur intègre une mémoire interne généreuse, permettant aux utilisateurs de stocker et d’organiser leurs propres collections d’images. LG veut faire de l’écran un élément de décoration polyvalent plutôt qu’un simple rectangle noir inactif.

Au-delà de son rôle de toile numérique, le Gallery TV reste avant tout un téléviseur. Il le s’appuie sur la technologie d’affichage Mini-LED et le processeur Alpha 7 AI pour délivrer un rendu 4K. La partie audio n’est pas en reste avec la prise en charge de l’AI Sound Pro (9.1.2 canaux virtuels) pour une immersion sonore complète.

On retrouve également la plateforme LG Gallery+, un service qui transforme l’écran grâce à une bibliothèque de plus de 4 500 œuvres renouvelées mensuellement. Ce catalogue couvre un spectre large, allant des beaux-arts aux scènes cinématiques, en passant par des visuels de jeux vidéo et des animations, offrant ainsi une décoration adaptée à tous les goûts.

Le secteur des téléviseurs axés sur l’esthétique et l’art connaît une compétition croissante ces dernières années. Après les initiatives de marques comme Hisense et TCL sous Google TV, c’est désormais un poids lourd du secteur qui jette son dévolu sur ce créneau dominé par Samsung.

Si LG présentera physiquement ce nouveau modèle lors du CES 2026 la semaine prochaine, les détails concernant le prix et la date de sortie précise restent pour l’instant inconnus.

