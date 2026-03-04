Sony arrêterait de porter ses jeux PlayStation sur PC

Sony a décidé de renoncer à porter ses jeux solo de PlayStation 5 sur PC, mettant fin à six ans d’expérimentation multi-plateforme, selon Bloomberg. Ghost of Yotei et Saros resteront exclusifs à la PS5.

Une envie de garder les joueurs PlayStation sur PS5

En 2020, Sony avait amorcé un virage majeur en ouvrant ses franchises phares au PC via Steam. God of War, The Last of Us et d’autres gros titres avaient ainsi franchi les frontières de l’écosystème PlayStation. Mais la stratégie n’a jamais trouvé son rythme : les sorties PC arrivaient des mois, parfois des années après les versions console, sans calendrier cohérent. Sony avait aussi irrité les joueurs PC en leur imposant la création d’un compte PlayStation Network pour accéder à de nombreux titres. Il y a notamment eu le cas de Helldivers 2.

Il se trouve que plusieurs jeux PlayStation 5 récents ont connu des ventes mitigées sur PC. En interne, un groupe alertait déjà sur le risque de diluer l’image de la console et de freiner les ventes de la PS5 et des futurs modèles, au profit de revenus immédiats sur PC.

La menace que représente la prochaine Xbox a probablement accéléré la décision. La console de Microsoft se reposerait sur Windows et supporterait nativement les jeux PC. Continuer à porter des titres comme God of War sur PC reviendrait alors à alimenter indirectement l’écosystème concurrent. Sony se repositionne ainsi dans la logique de Nintendo qui distribue quasi-exclusivement ses jeux sur sa propre console, à savoir la Switch, à l’opposé de Microsoft, désormais éditeur toutes plateformes.

Néanmoins, le pivot ne concerne pas l’ensemble du catalogue Sony. Les jeux en ligne comme Marathon et Marvel Tokon restent prévus sur plusieurs plateformes, dont PS5 et PC. Death Stranding 2 et Kena : Scars of Kosmora, deux titres développés par des studios externes mais publiés par PlayStation, sortiront sur PC cette année.

Bien sûr, les pans de Sony peuvent encore évoluer compte tenu de la nature imprévisible de l’industrie du jeu vidéo. Mais en l’état, l’idée est de maintenir les joueurs sur PS5.