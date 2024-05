Helldivers 2 : Sony annule l’obligation du compte PlayStation (PSN) après la polémique

Sony a réagi à la polémique sur le fait que les joueurs PC de Helldivers 2 doivent obligatoirement avoir un compte PlayStation (PSN) pour continuer à jouer sur Steam. Cette décision est finalement annulée.

Les joueurs de Helldivers 2, jeu populaire sur PlayStation 5 et PC, ont récemment appris un changement au niveau de Steam. Sony leur annonçait qu’ils devaient obligatoirement créer un compte PSN s’ils voulaient continuer l’aventure. Le problème est que beaucoup de joueurs n’ont pas envie de créer un compte PlayStation juste pour ça. De plus, le PSN n’est pas disponible dans de nombreux pays dans le monde, ce qui empêche de nombreuses personnes d’avoir un compte même si elles le souhaitent.

Les joueurs n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement, notamment en faisant du review bombing, c’est-à-dire en mettant la pire note possible et des avis négatifs. Aujourd’hui, Sony annonce abandonner le projet.

Dans un message posté sur le compte X (ex-Twitter) officiel de PlayStation, Sony indique :

Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.

