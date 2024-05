Helldivers 2 va obliger les joueurs Steam à avoir un compte PlayStation

Les joueurs de Helldivers 2 sur PC vont devoir créer un compte PlayStation Network et le lier à leur compte Steam afin de pouvoir continuer à jouer. Cette nouvelle obligation ne plaît pas à plusieurs personnes qui n’hésitent pas à le faire savoir.

Compte PlayStation Network obligatoire pour jouer à Helldivers 2

Sony Interactive Entertainment, qui édite le jeu développé par Arrowhead Game Studios, indique :

Suite à des problèmes techniques lors du lancement de Helldivers 2, il n’était temporairement pas obligatoire de lier votre compte Steam à votre compte PlayStation Network. Ce délai de grâce va désormais prendre fin. Découvrez les détails ci-dessous. La liaison de compte est cruciale afin de protéger nos joueurs et de répondre aux standards de sécurité proposés sur les jeux PlayStation et PlayStation Studios. Ce système est notre principal moyen de protéger les joueurs contre l’anti-jeu et les abus et nous permet de bannir les joueurs qui s’adonnent à ce genre de pratique. Il permet également aux joueurs ayant été bannis de contester cette décision.

Ainsi, à partir du 6 mai, tous les nouveaux joueurs de Helldivers 2 sur PC devront lier leur compte Steam à un compte PlayStation Network. Ceux qui n’ont pas une PlayStation peuvent créer un compte depuis le site de Sony.

En ce qui concerne les joueurs actuels, ils verront apparaître une demande de connexion obligatoire à partir du 30 mai. Ils devront avoir lié leur compte Steam à un compte PlayStation Network avant le 4 juin. Ainsi, ils pourront continuer à jouer sur PC.

« Bien que cette étape puisse représenter un désagrément pour certains d’entre vous, elle a pour but de nous aider à bâtir une communauté dont nous puissions tous nous sentir fiers », indique Sony.

En attendant, la nouvelle exigence agace les joueurs de Helldivers 2 sur PC et ils le font savoir sur Steam. En effet, le jeu fait l’objet d’un review bomb, c’est-à-dire que de nombreuses personnes mettent la note la plus basse possible et écrivent un avis négatif. Avant cela, le jeu était très prisé.