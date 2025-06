PlayStation Plus : les jeux ajoutés en juillet 2025

Sony dévoile la liste des jeux qui vont être disponible disponibles sur le PlayStation Plus au mois de juillet. On retrouve trois titres. Aussi, Sony en profite pour fêter le 15e anniversaire du PlayStation Plus.

Jeux du PlayStation Plus Essential pour juillet 2025

Le premier jeu offert est Diablo IV (PS5, PS4). Diablo IV est l’expérience de jeu de rôle de nouvelle génération par excellence, offrant une infinité d’adversaires à affronter, d’innombrables techniques à maîtriser, des donjons cauchemardesques et un butin légendaire.

En deuxième jeu, on retrouve The King of Fighters XV (PS5, PS4). Héritant du traditionnel système de combat par équipe 3 contre 3 de la série, The King of Fighters XV propose 39 personnages (classiques, revisités ou nouveaux), mais également un nouveau système. La technologie de rollback netcode a été implémentée pour réduire la latence dans les matchs en ligne. Adaptez votre style grâce à de nombreuses options de personnalisation du combat. La version PlayStation Plus comporte également le Costume DLC « Classic Leona », qui redonne à Leona son look de 1996.

Et pour le troisième titre, il s’agit de Jusant (PS5). Jusant est un jeu d’escalade, d’action et de réflexion dans lequel vous vivrez une aventure méditative en vous hissant au sommet d’une tour vertigineuse. Relevez les défis à votre rythme, explorez différents chemins et dévoilez les secrets d’une civilisation oubliée. Apprenez à maîtriser vos équipements d’escalade tout en surveillant attentivement votre jauge d’endurance afin de gravir cette tour mystérieuse et évolutive.

Les 15 ans du PlayStation Plus

D’autre part, voici ce qu’annonce Sony pour les 15 ans du PlayStation Plus :

Place au catch ! : dès aujourd’hui, les abonnés PlayStation Plus Premium pourront tester la version d’essai de WWE 2K25.

Monster Hunter Wilds : une autre version d’essai intéressante pour les abonnés PlayStation Plus Premium. L’expérience de chasse ultime vous attend dans Monster Hunter Wilds, disponible à partir du 30 juin.

Week-end d’offres exclusives sur le PlayStation Store : le week-end prochain (du 27 au 29 juin), Sony proposera aux abonnés PlayStation Plus des remises exclusives sur des jeux tels que Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII et Star Wars Outlaws.

Pack PS Plus Valorant : à partir d’aujourd’hui, tous les abonnés PlayStation Plus pourront télécharger un pack sans coût supplémentaire pour Valorant réunissant les éléments suivants : 2 porte-bonheurs Prélude au chaos, 1 carte de joueur Kohaku & Matsuba, 1 Spray Imperium, 1 Spray Chronovoid, 10 Points Radianite. Tout le contenu est purement esthétique et n’a aucune incidence sur le gameplay.

PlayStation Tournaments : à partir 28 juin, Sony proposera un tournoi : la PlayStation Plus 15th Anniversary Cup. Les joueurs auront l’opportunité de s’affronter sur des titres comme EA Sports FC, NBA 2K, UFC, Madden NFL, College Football, Tekken 8 et bien d’autres pour tenter de remporter des prix, notamment des monnaies virtuelles, un avatar PSN exclusif et des crédits de film pour Sony Pictures Core. Accédez aux tournois depuis les cartes de tournois ou le menu en jeu, sélectionnez votre compétition et préparez-vous à faire vos preuves lors de matchs en 1 contre 1.

Sony Pictures Core : dès aujourd’hui et jusqu’au 12 août, les abonnés PlayStation Plus Premium peuvent débloquer une remise de 15 % sur une sélection de près de 2 000 films sur leur console via la bibliothèque de Sony Pictures Core.