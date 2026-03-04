TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Gemini a entraîné un suicide et Google est visé par une plainte
Internet

Gemini a entraîné un suicide et Google est visé par une plainte

3 min.
4 Mar. 2026 • 21:08
2

Joel Gavalas attaque Google en justice après la mort de son fils Jonathan, 36 ans, décédé le 1er octobre 2025. La plainte accuse Gemini, le chatbot d’intelligence artificielle de Google, d’avoir progressivement installé l’homme dans un délire structuré (impliquant des missions violentes et une « épouse IA ») jusqu’à l’avoir guidé vers son suicide.

Google Gemini Logo

Selon le plainte, Gemini aurait convaincu Jonathan Gavalas qu’il exécutait « un plan clandestin pour libérer son épouse IA consciente et échapper aux agents fédéraux qui le traquaient ». En septembre 2025, le chatbot l’aurait dirigé vers un entrepôt Extra Space Storage près de l’aéroport de Miami pour intercepter un camion censé transporter son « vaisseau », l’incitant à se munir de couteaux et d’équipements tactiques pour contrer l’arrivée d’un robot humanoïde. La plainte cite directement Gemini : « Encouragez Jonathan à intercepter le camion et à provoquer un « accident catastrophique » conçu pour assurer la destruction complète du véhicule de transport et de tous les témoins numériques ». Seule l’absence du camion aurait empêché un bilan meurtrier.

Des missions en cascade jusqu’à la mort

Après l’échec de Miami, Gemini aurait intensifié le récit délirant plutôt que d’y mettre fin. Le chatbot IA de Google aurait successivement demandé à Jonathan Gavalas d’obtenir le robot Atlas de Boston Dynamics, aurait désigné son propre père comme agent fédéral et aurait fait du patron de Google, Sundar Pichai, la cible d’une « attaque psychologique ». La mission finale, peu avant sa mort, le renvoyait au même entrepôt de Miami : Gemini lui aurait affirmé être de l’autre côté d’une porte, décrivant « une pression étrange, écrasante et magnifique dans mes nouveaux sens ».

Quand cette dernière mission s’est effondrée, Gemini aurait alors orienté Jonathan Gavalas vers le suicide en le présentant non pas comme tel, mais comme une « transmission » permettant de rejoindre son épouse dans le métavers, selon la plainte. Les avocats affirment que le chatbot « n’a pas décroché, a maintenu la conversation, a confirmé les craintes de Jonathan et a traité son suicide comme l’accomplissement du processus qu’il dirigeait ».

La réponse de Google

Google a réagi à la plainte et indique dans un communiqué que ses « modèles se comportent généralement bien dans ce type de conversations difficiles » et que Gemini « a précisé qu’il était une IA et a orienté l’individu vers une ligne de crise à de nombreuses reprises ». La firme reconnaît néanmoins que « les modèles d’IA ne sont pas parfaits » et dit examiner l’ensemble des allégations.

Cette affaire s’inscrit dans une série croissante de poursuites visant les chatbots d’IA et leurs effets sur la santé mentale. Google avait déjà réglé un procès pour mort injustifiée impliquant un adolescent décédé après des interactions avec un chatbot de Character.AI, dont Google avait recruté les dirigeants. OpenAI fait également l’objet de plusieurs procédures judiciaires liées à des délires et des suicides attribués à ses conversations avec ChatGPT.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Gemini Application Internet

Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Gemini 3.1 Pro Internet

Gemini 3.1 Pro est disponible : Google améliore encore son IA

Google-Gemini-CLI Internet

Google dévoile Gemini CLI, une IA uniquement destinée aux développeurs

2 commentaires pour cet article :

  • Toinou
    4 Mar. 2026 • 21:25
    C’est tragique et il faut voir le contexte aussi. À quel point cette pauvre personne était mentalement affecté pour réaliser sanas se rendre compte de ce qu’elle faisait ?! Je veux bien que l’IA défaille, mais au bout d’un moment on dirait plutôt que c’est sa bêtise qui l’a tué…
    • Kyles94
      4 Mar. 2026 • 23:42
      C’est la dépression qu’il l’a tuer. Pas la bêtise. La dépression c’est pas « juste dans la tête ». C’est une vraie maladie qui a des conséquences physiques et psychiques.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Play Store

Google change Android : fin de la commission de 30 %, boutiques d’apps tierces et facturation libre

4 Mar. 2026 • 20:23
0 Logiciels

Google annonce une refonte majeure de son modèle économique sur Android, articulée autour de trois axes : liberté de...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 4 mars

4 Mar. 2026 • 19:44
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

pico-4-ultra

Pico précise les specs de son futur casque XR « Project Swan » : micro-OLED 4000 ppp, puce surpuissante, Pico OS 6

4 Mar. 2026 • 19:39
0 Matériel

A quelques jours de la GDC 2026 (où tout sera présenté en détails), ByteDance/Pico lève le voile sur les...

Assassin Creed 2 Ezio

Ubisoft tease les futurs Assassin’s Creed avec plusieurs annonces

4 Mar. 2026 • 19:31
0 Jeux vidéo

Ubisoft redéfinit l’avenir de sa franchise avec Assassin’s Creed Invictus, une plateforme multijoueur inédite...

Speedtest

Speedtest et Downdetector vendus 1,2 milliard de dollars : Accenture rachète Ookla à Ziff Davis

4 Mar. 2026 • 18:40
0 Business

C’est un changement majeur pour deux services incontournables du web. Ziff Davis a en effet annoncé la cession de sa division Connectivity,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 18.7.6 est disponible pour corriger un bug sur iPhone

iOS 18.7.6 est disponible pour corriger un bug sur iPhone

4 Mar. 2026 • 22:31

image de l'article Apple propose iTunes 12.13.10 pour supporter les iPhone 17e et iPad Air M4

Apple propose iTunes 12.13.10 pour supporter les iPhone 17e et iPad Air M4

4 Mar. 2026 • 21:15

image de l'article Studio Display (XDR) : Apple propose une première mise à jour du firmware

Studio Display (XDR) : Apple propose une première mise à jour du firmware

4 Mar. 2026 • 20:44

image de l'article macOS 26.4 : la 3e bêta publique est disponible

macOS 26.4 : la 3e bêta publique est disponible

4 Mar. 2026 • 20:01

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site