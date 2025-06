Google dévoile Gemini CLI, une IA uniquement destinée aux développeurs

Google a dévoilé Gemini CLI, un nouvel outil d’IA agentique conçu pour fonctionner directement depuis le terminal des développeurs.Gemini CLI connecte les modèles Gemini à des bases de code locales, permettant ainsi aux utilisateurs /développeurs de formuler des requêtes en langage naturel pour expliquer du code, ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs voire exécuter des commandes. Gemini CLI est également capable de générer des vidéos, des rapports de recherche, ou d’accéder à des bases de données via des serveurs MCP. Cet outil s’inscrit dans la stratégie de Google visant à intégrer les modèles d’IA dans les flux de travail des développeurs, ce qui place Gemini CLI en concurrence directe avec Codex CLI d’OpenAI et Claude Code d’Anthropic.

Pour favoriser l’adoption de ce nouvel outil, Google a lancé Gemini CLI en open source et sous licence Apache 2.0, le tout avec limites d’utilisation plutôt, soit jusqu’à 60 requêtes par minute et 1 000 requêtes par jour pour les utilisateurs gratuits. La popularité croissante des modèles Gemini, notamment Gemini 2.5 Pro, semble avoir motivé Google à offrir des alternatives aux solutions tierces comme GitHub Copilot. A noter que malgré leur montée en puissance, les outils de codage basés sur l’IA restent encore sujets à critiques : si l’on en croit en effet une enquête Stack Overflow de 2024, seuls 43 % des développeurs font pleinement confiance à ces outils d’IA, principalement en raison des risques d’erreurs ou de failles de sécurité non corrigées.