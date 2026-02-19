Gemini 3.1 Pro est disponible : Google améliore encore son IA

Google propose aujourd’hui Gemini 3.1 Pro, une version améliorée de son intelligence artificielle. C’est la mise à jour la plus significative que Google apporte à ses modèles IA depuis le lancement de Gemini 3 Pro en novembre.

Ce modèle inaugure une nouvelle convention de nommage. Google adoptait jusqu’ici des incréments .5 pour ses mises à jour (comme Gemini 2.5). Ce .1 est une première, reflet d’un rythme de développement accéléré depuis le lancement de Gemini 3 Pro, suivi de Gemini 3 Flash en décembre. L’intelligence centrale améliorée, présentée la semaine dernière dans Gemini 3 Deep Think, est désormais intégrée à Gemini 3.1 Pro et accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Les benchmarks de Gemini 3.1 Pro

Gemini 3.1 Pro obtient un score de 77,1 % sur le test de raisonnement abstrait ARC-AGI-2, soit plus du double des 31,1 % obtenus par Gemini 3 Pro. C’est loin devant Claude Sonnet 4.6 (58,3 %), GPT-5.2 (52,9 %) et Opus 4.6 (68,8 %). Au-delà de ce point, l’IA s’impose sur les tâches agentiques. Sur BrowseComp (recherche agentique), elle atteint 85,9 % contre 74,7 % pour Sonnet 4.6 et 84,0 % pour Opus 4.6. Sur MCP Atlas, qui évalue les flux de travail multi-étapes, elle obtient 69,2 % face à 61,3 % pour Sonnet 4.6 et 59,5 % pour Opus 4.6. En connaissance scientifique, le test GPQA Diamond le place à 94,3 %, soit le meilleur score parmi les modèles comparés.

Une nuance s’impose cependant : sur le classement GDPval-AA Elo, qui mesure les performances sur des tâches expertes, Gemini 3.1 Pro obtient 1 317 points, derrière Sonnet 4.6 (1 633) et Opus 4.6 (1 606).

C’est disponible dès maintenant

Google précise que le modèle est disponible en version test pour valider les avancées et poursuivre les améliorations, notamment sur les flux agentiques complexes, avant une disponibilité générale prochaine.

Gemini 3.1 Pro est accessible aujourd’hui dans l’application Gemini et dans NotebookLM pour les abonnés Google AI Pro et Ultra. Les développeurs y accèdent via Google AI Studio, Vertex AI, Gemini Enterprise, Gemini CLI et Android Studio.