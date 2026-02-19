TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Gemini 3.1 Pro est disponible : Google améliore encore son IA
Internet

Gemini 3.1 Pro est disponible : Google améliore encore son IA

3 min.
19 Fév. 2026 • 18:21
0

Google propose aujourd’hui Gemini 3.1 Pro, une version améliorée de son intelligence artificielle. C’est la mise à jour la plus significative que Google apporte à ses modèles IA depuis le lancement de Gemini 3 Pro en novembre.

Gemini 3.1 Pro

Ce modèle inaugure une nouvelle convention de nommage. Google adoptait jusqu’ici des incréments .5 pour ses mises à jour (comme Gemini 2.5). Ce .1 est une première, reflet d’un rythme de développement accéléré depuis le lancement de Gemini 3 Pro, suivi de Gemini 3 Flash en décembre. L’intelligence centrale améliorée, présentée la semaine dernière dans Gemini 3 Deep Think, est désormais intégrée à Gemini 3.1 Pro et accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Les benchmarks de Gemini 3.1 Pro

Gemini 3.1 Pro obtient un score de 77,1 % sur le test de raisonnement abstrait ARC-AGI-2, soit plus du double des 31,1 % obtenus par Gemini 3 Pro. C’est loin devant Claude Sonnet 4.6 (58,3 %), GPT-5.2 (52,9 %) et Opus 4.6 (68,8 %). Au-delà de ce point, l’IA s’impose sur les tâches agentiques. Sur BrowseComp (recherche agentique), elle atteint 85,9 % contre 74,7 % pour Sonnet 4.6 et 84,0 % pour Opus 4.6. Sur MCP Atlas, qui évalue les flux de travail multi-étapes, elle obtient 69,2 % face à 61,3 % pour Sonnet 4.6 et 59,5 % pour Opus 4.6. En connaissance scientifique, le test GPQA Diamond le place à 94,3 %, soit le meilleur score parmi les modèles comparés.

Une nuance s’impose cependant : sur le classement GDPval-AA Elo, qui mesure les performances sur des tâches expertes, Gemini 3.1 Pro obtient 1 317 points, derrière Sonnet 4.6 (1 633) et Opus 4.6 (1 606).

Benchmarks Gemini 3.1 Pro

C’est disponible dès maintenant

Google précise que le modèle est disponible en version test pour valider les avancées et poursuivre les améliorations, notamment sur les flux agentiques complexes, avant une disponibilité générale prochaine.

Gemini 3.1 Pro est accessible aujourd’hui dans l’application Gemini et dans NotebookLM pour les abonnés Google AI Pro et Ultra. Les développeurs y accèdent via Google AI Studio, Vertex AI, Gemini Enterprise, Gemini CLI et Android Studio.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gemini 3 Logo Internet

Gemini 3 est disponible : Google lance son IA qui bat tous les benchmarks

OpenAI Logo Internet

GPT-5.2 est disponible : OpenAI vient contrer Google et Gemini 3

DeepSeek Logo Internet

DeepSeek-V3.2 est disponible pour concurrencer GPT-5 et Gemini 3 Pro

Google Gemini Application Internet

Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Facepalm

Le blocage de Telegram par la Russie… pénaliserait les forces russes en Ukraine

19 Fév. 2026 • 20:13
0 Internet

La décision des autorités russes de restreindre l’accès à Telegram sur leur territoire pourrait produire l’effet...

Toy Story 5 Jessie Buzz Woody

Toy Story 5 : la bande-annonce confronte les jouets à la technologie

19 Fév. 2026 • 19:06
0 Geekeries

Disney et Pixar ont mis en ligne la bande-annonce pour Toy Story 5. C’est l’occasion de retrouver Woody, Buzz L’Éclair, Jessie et...

HotD saison 3

House of the Dragon saison 3 : un premier trailer plein de fureur

19 Fév. 2026 • 17:46
0 Geekeries

HBO a dévoilé les premières images de la saison 3 de House of the Dragon, et le ton est sans équivoque : la guerre civile des...

Drapeaux Etats-Unis

Freedom.gov : les États-Unis préparent un VPN pour les Européens et contourner la censure

19 Fév. 2026 • 17:04
1 Internet

Le département d’État des États-Unis développe un portail hébergé sur freedom.gov pour permettre aux...

Google Maps Logo Icone

Google Maps retire plusieurs fonctions pour les utilisateurs non connectés

19 Fév. 2026 • 15:26
2 Internet

Google Maps a discrètement mis en place un affichage limité pour les personnes non connectées, privant les utilisateurs d’une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Comet, le navigateur IA de Perplexity, arrive bientôt sur iPhone

Comet, le navigateur IA de Perplexity, arrive bientôt sur iPhone

19 Feb. 2026 • 19:30

image de l'article Rivian lance une app Apple Watch pour ses véhicules électriques (sortie App Store)

Rivian lance une app Apple Watch pour ses véhicules électriques (sortie App Store)

19 Feb. 2026 • 18:05

image de l'article Traqués (Apple TV), la série française accusée de plagiat, a une nouvelle date de sortie

Traqués (Apple TV), la série française accusée de plagiat, a une nouvelle date de sortie

19 Feb. 2026 • 17:29

image de l'article Une plainte cible Apple pour la gestion des contenus pédopornographiques sur iCloud

Une plainte cible Apple pour la gestion des contenus pédopornographiques sur iCloud

19 Feb. 2026 • 17:13

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site