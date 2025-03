Gemini 2.5 : Google annonce son nouveau modèle d’IA avec du raisonnement

Google a présenté Gemini 2.5, la dernière version en date de son modèle d’intelligence artificielle. Ce nouvel outil se distingue par plusieurs fonctionnalités destinées à améliorer les performances, l’efficacité et l’interaction dans divers domaines. Il y a également Gemini 2.5 Pro avec un système de raisonnement pour réfléchir avant de répondre.

Les améliorations avec Gemini 2.5

Gemini 2.5 s’appuie sur les bases solides de son prédécesseur, Gemini 2.0, tout en offrant des métriques de performance et d’efficacité optimisées. Ce modèle est particulièrement adapté aux tâches à fort volume et à haute fréquence, ce qui en fait une solution idéale pour les développeurs et les entreprises en quête de solutions d’IA évolutives.

L’une des avancées de Gemini 2.5 est sa fenêtre de contexte étendue à 1 million de tokens. Cette amélioration permet une analyse plus approfondie et une compréhension plus fine de données volumineuses, garantissant ainsi des résultats plus précis et pertinents.

Une autre fonctionnalité est l’option Gems qui permet de créer des compagnons IA personnalisés en fonction de besoins spécifiques. Par exemple, il est possible de concevoir un coach de fitness virtuel, capable d’analyser les données de santé et de proposer des conseils sur mesure.

Par ailleurs, Gemini 2.5 inclut Deep Research, un outil conçu pour faciliter la collecte et l’analyse d’informations. En parcourant le Web à la place de l’utilisateur, ce module génère des rapports détaillés en quelques minutes, économisant ainsi un temps précieux.

Enfin, une intégration avec Google Workspace permet à Gemini 2.5 d’être utilisé de manière fluide dans des outils comme Google Docs ou Sheets, offrant ainsi des réponses contextuelles et pertinentes pour des tâches variées, de la rédaction à l’analyse de données.

Google prévoit d’autres améliorations pour Gemini, notamment l’ajout de fonctionnalités multimodales telles que la génération d’images et la conversion texte-parole.