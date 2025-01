Google annonce l’arrivée de son IA Gemini sur Google TV

À l’occasion du CES 2025, Google a annoncé que son intelligence artificielle Gemini va être intégrée à Google TV. Avec cette nouveauté, l’objectif est de rendre l’interaction avec le téléviseur plus intuitive et utile, en étendant les capacités de Gemini, déjà présent sur les téléphones, tablettes et casques audio, à une nouvelle plateforme. Google a également annoncé que Gemini sera prochainement disponible sur les montres connectées sous Wear OS.

Gemini arrive sur Google TV

Cette mise à jour vise à faciliter la recherche de contenus multimédias. Les utilisateurs pourront poser des questions variées, allant de « Quels sont les meilleurs endroits à visiter en Asie pour des vacances d’été ? » à des sujets plus spécifiques comme la santé ou l’histoire, avec des résultats enrichis, incluant par exemple des vidéos YouTube. « Cela rendra la recherche dans vos médias plus simple que jamais », explique Google.

Bien que Gemini apporte une évolution, l’interaction se fera toujours via Google Assistant. Cette version améliorée permet des réponses plus détaillées grâce à l’IA, et met en place des dialogues plus naturels, avec la possibilité de poser des questions de suivi ou d’interrompre les réponses pour en poser de nouvelles. Une fonctionnalité similaire est en cours de test sur les appareils Nest Mini et Nest Audio.

Sur Google TV, cette mise à jour permet une recherche de films, émissions et vidéos YouTube d’une manière plus conversationnelle, comme « Quels sont les derniers films de Disney ? ». Il sera aussi possible de rechercher dans Google Photos, par exemple, en demandant « Montre-moi les photos de mon voyage en Italie ».

Outre ces fonctionnalités, Gemini sur Google TV offrira la possibilité de créer des œuvres personnalisées en famille, de contrôler les appareils domestiques connectés et d’obtenir un aperçu des actualités du jour.

Actuellement, Google propose une version preview de ces fonctionnalités, avec un déploiement prévu pour plus tard cette année sur certains appareils Google TV.